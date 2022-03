Blanqueo para el FMI: para JxC es "una invitación nacional a un plan de delación"

Los jefes de bloque de Juntos por el Cambio del Senado cuestionaron con dureza el blanqueo para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de la iniciativa impulsada por la bancada del Frente de Todos que busca a gravar con un " aporte especial de emergencia " a quienes tengan bienes en el exterior "fugados" y que no estén declarados ante el fisco. Con lo recaudado se busca cancelar la deuda con el organismo internacional.

" La única novedad es que es una invitación nacional a un plan de delación ". Con estas palabras, el jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff, definió el proyecto impulsado por los senadores del Frente de Todos que establece que los evasores deberán abonar el Aporte Especial para el Fondo Nacional creado en dólares y que sería administrado por el Ministerio de Economía.

Es que, el proyecto que se conoció en las últimas horas propone usar la figura del " colaborador ", para quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Para poner en vigencia esta figura, se presentó un segundo proyecto, que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal .

Para Naidenoff, el proyecto "es una invitación nacional a un plan de delación".

Los colaboradores pueden ser personas físicas o entidades bancarias que quedarán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. En proyecto establece que serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

"Gravar bienes no declarados parece una broma porque no podés grabar lo que no está declarado", sentenció Naidenoff en diálogo con El Cronista.

En tanto, el jefe de la bancada PRO, Humerto Schiavoni, planteó que el texto que cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no es más que "un blanqueo encubierto" .

Al mismo tiempo, destacó que el proyecto alude a facultades que la UIF y a la AFIP ya tienen. Es más, remarcó que, con la legislación actual, si esos organismos encuentran fondos "fugados", el evasor debe abonar un 35% de los bienes no declarados mientras que ley que impulsa el bloque que lidera José Mayans habla del 20% para quienes declaren sus bienes . Esa alícuota sube al 35% si la declaración se produce seis meses después de entrada en vigencia la ley.

A propósito de las excepciones al secreto bancario, Schiavoni remarcó que solo se lo puede pedir en la Argentina, no en el exterior. La iniciativa solo apunta a los fondos que se encuentren fuera del país .

En tanto, el misionero consideró que la iniciativa que fue "valorada" por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, es "cosmética para limpiar el mal trago que le suscitó el acuerdo con el FMI" al interior de la coalición gobernante.