En la recta final, Kicillof busca cerrar el canje de deuda antes de las elecciones

Con la negociación en la recta final y uno de los principales grupos de acreedores adentro, la Provincia formalizó la enmienda del canje de deuda bajo legislación extranjera el viernes por la noche y extendió la fecha para participar hasta el 27 de agosto . El Gobierno bonaerense espera que con la mejora de la oferta los bonistas opten por ingresar al canje y confía en que podrá lograr el piso de adhesión necesario para cerrar la operación por u$s 7100 millones .

El viernes, el Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que se presentó la enmienda a la oferta de canje en "los términos económicos dados a conocer el pasado 21 de julio, en el marco del acuerdo alcanzado con ciertos bonistas, incluido el principal acreedor, y el posterior apoyo de grandes tenedores institucionales de la Provincia". El principal acreedor es Golden Tree Assets.

Tras el anuncio de ese apoyo, un sector de los bonistas del Grupo de Acreedores Ad Hoc sostuvo que la provincia no actuó de buena fe porque no se había reunido con todos los bonistas y aseguró que no apoyaban la propuesta. Sin embargo, desde la Gobernación con sede en La Plata aseguraron que se habían reunido con todos.

"Desde un primer momento la Provincia se manejó con buena fe para renegociar una deuda que, como dijimos, era impagable. Hay que tener en cuenta la capacidad de pago de la Provincia. Se habló con todos, es falso que no se tuvo en cuenta a algunos bonistas ", dijo en declaraciones a AM 750 el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa.

Según el Gobierno provincial, "los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente u$s 4.450 millones de dólares (equivalente al 75% de los compromisos originales). Los plazos de repago se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%".

Los plazos de pago se extienden hasta el 2037 y que los acreedores recibirán un parte en efectivo, esto es un 10% de los intereses vencidos y no pagados desde hace un poco más de año. El 90% restante es capitalizable y se pagará con los nuevos bonos que entregará la provincia. Se entregarán dos bonos en dólares y en euros, con vencimiento en 2037, que comenzarán a pagar capital en 2024 y 2028. Las tasas de interés que pagarán los bonos serán escalonadas hasta alcanzar valores del 5 al 6% en los cupones.

La fecha original de cierre era el 13 de agosto, pero el Gobierno bonaerense tardó casi dos semanas en formalizar la oferta mientras continuaron las negociaciones con otros grupos de bonistas para buscar la mayor adhesión. La provincia necesita el 70% de adhesión según las cláusulas de acción colectiva para que lo que se acuerde con ese porcentaje, se aplique a todo el universo de bonistas.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó: "Esta invitación al canje de deuda que hemos formalizado concluye un enorme esfuerzo que ha realizado la Provincia, e incorpora características para que los tenedores de bonos que aún no han aceptado la propuesta lo hagan en esta instancia y así esperamos que suceda en las próximas semanas".

"El canje de deuda permitirá contar con un perfil de deuda sostenible, que otorgará el espacio para llevar adelante la inversión necesaria en materia económica, social y de infraestructura", remarcó López.