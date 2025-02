Empresas estadounidenses le dieron la mejor noticia a Milei sobre un tratado de libre comercio: "Serias posibilidades"

Argentina por ahora no se verá afectada en el corto plazo por la decisión del gobierno de Estados Unidos de subir los aranceles a la importación de acero y aluminio, según la Cámara de Comercio norteamericana (AmCham).

Además, las empresas estadounidenses consideran que hay altas posibilidades de llegar a un tratado de libre comercio (TLC) entre Argentina y Estados Unidos.

Un reporte de esa entidad indicó que la prioridad de Estados Unidos está enfocada en subir los aranceles a los diez países con los que mantiene una balanza bilateral negativa más grande.

Esos países son China (US$ 295.4 miles de millones), Unión Europea (US$ 235.6), México (US$ 171.8), Vietnam (US$ 123.5), Irlanda (US$ 86.7), Alemania (US$ 84.8), Taiwán (US$ 73.9), Japón (US$ 68.5), Corea del Sur (US$ 66.0) y Canadá (US$ 63.3).

La AmCham sugiere que las negociaciones y designaciones clave en los próximos tres meses serán determinantes para saber si la política arancelaria se extenderá a todos los países con los que EE.UU. tiene déficit, como el caso argentino, o se fijará exclusivamente para estas diez naciones "prioritarias".

"Serias posibilidades de acceder a un Tratado de Libre Comercio"

Según esa cámara, Argentina, Uruguay y Ecuador tienen "serias posibilidades de acceder a un Tratado de Libre Comercio" en el futuro.

La entidad destacó que Estados Unidos está interesado en el papel clave de Argentina en términos de minerales, cítricos y energía.

Por ahora, la suba de aranceles al 25% para las importaciones de aluminio, que afecta al gigante argentino Aluar, quedó suspendida al menos hasta el 12 de marzo.

El informe sostiene que la política de Trump se basa en proteger su seguridad nacional, basados en la reciprocidad en los aranceles y focalizados en el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con otros países.

Trump ya anunció un arancel extra del 10% a productos provenientes de China, y está analizando aplicar tarifas a productos de terceros países, como México, si contienen componentes oriundos del gigante asiático de manera significativa o si las empresas importadoras son de capital chino.

Argentina mejoró el comercio con EE.UU

En 2024, las exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos (EE.UU.) fueron de u$s 6395 millones, lo que implicó un incremento del 13,2% con respecto al año anterior, según analizó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Este incremento junto con la caída de 28,6% en las importaciones que demandaron u$s 6163 millones, arrojaron saldo positivo de u$s 232 millones a favor de la Argentina, por primera vez desde 2005.

Entre los principales productos exportados se encontraron aceites crudos de petróleo (31,2% del total), naftas excluidas para petroquímicas (3,3%) y vinos no espumosos, mosto de uva (2,9%).

Por el lado de las importaciones argentinas desde EE.UU. los productos de mayor proporción fueron el gas natural licuado con el 9,6% del total, seguido de gas oil con el 6,2% y ácidos con el 2,7%.

Durante el año pasado, el intercambio comercial entre Argentina y EE.UU. fue de u$s 12.557 millones, un 12% menor que en 2023. De esta manera, el comercio bilateral cayó por segundo año consecutivo continuando con la baja sufrida en 2023 respecto a 2022. "No obstante, estas dos caídas consecutivas, el comercio bilateral permanece en niveles elevados respecto a períodos anteriores", señaló la CAC.

La tendencia se sostuvo en el mes de enero, según los datos de intercambio comercial que publicó el Indec, que reflejan que las exportaciones a EE.UU. representaron u$s 554 millones a partir de un alza de 24,7% y las importación cayeron 3,9% (u$s 512 millones), lo que resultó en u$s 42 millones a favor de la Argentina.