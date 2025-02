Importaciones: se normaliza el flujo de pagos, pero la deuda sigue en récord

Las medidas de apertura comercial que caracterizaron la gestión económica del Gobierno y se incrementaron en los últimos meses del 2024, surtieron efecto en el balance del Banco Central, que mostró un rojo de u$s 57.300 millones a fines de septiembre de 2024, en línea con los valores de diciembre de 2023.

Según el análisis de LCG la cuenta corriente lleva siete meses en valor negativo y diciembre mostró un empeoramiento a u$s 1.114 millones. Esta desmejora se explica en buena parte por el cambio de signo en la balanza de mercancías, que pasó a ser deficitaria en u$s 39 millones contra el superávit de u$s 651 millones de los 6 meses previos, como consecuencia de un importante aumento del pago de importaciones de 110% del monto devengado.

La demanda de divisas se concentra particularmente en la industria automotriz aunque también generó presión el final del esquema de cuotas, la liberalización de importaciones vía Courier y la eliminación del impuesto PAIS.

En el mismo sentido, desde Inveq explicaron que la nueva administración bajó la órbita de Luis Caputo, titular de Economía, priorizó la normalización en el flujo "aunque todavía falte", mientras que para la regularización del stock dispuso los BOPREAL, títulos emitidos por el BCRA, denominados y pagaderos en dólares pero que podían suscribirse en pesos, por un total de u$s 8300 millones ya que u$s 1700 millones fue para giro de utilidades.

Pese a lo anterior, la deuda total por importaciones alcanzó los u$S 57.3000 millones a fines de septiembre 2024; es decir, el mismo valor que en diciembre 2023, destaca el informe privado.

Cambio de tendencia

En el caso de los bienes creció u$s 1.700 millones en el primer trimestre, para luego disminuir u$s 900 millones y u$s 1.200 millones en el segundo y tercer tramo del año respectivamente; en cambio los servicios aumentaron u$s 500 millones punta a punta.

La pregunta que se desprende es ¿por qué el stock no disminuyó? En primera instancia, explica el informe de Inveq, de los BOPREAL emitidos, solo u$s 3.000 millones se utilizaron para cancelar deuda, según estimaciones propias del BCRA.

Luego, porque el esquema implementado por el equipo de Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, durante los primeros meses de gestión derivó en un incremento de las obligaciones por la "cuotificación" en el acceso al MULC.

Asimismo, los importadores habrían optado por seguir difiriendo pagos para aprovechar el rendimiento positivo de las tasas en pesos, que corrieron por encima del crawling mensual, así como del movimiento de los dólares financieros, en gran parte del año.

Por último, si bien el nivel sigue siendo elevado, el "exceso" podría ser mucho menor como sucedió a fines de 2023. El relevamiento del BCRA indicaba un stock total de u$s 57.300 millones, mientras que la Secretaría de Comercio estimó un saldo neto de u$s 42.600 millones.

En ese sentido, además de diferencias técnicas y metodológicas, se dieron algunas explicaciones económicas y cambiarias, entre las que se destacó la cancelación -no informada al BCRA- con dólares propios y/o a través de títulos; algo que podría haberse repetido el año pasado.

Sobre este punto, el BCRA estima que durante enero-septiembre se cancelaron u$s 7400 millones por fuera del MULC.

Más presión

En este contexto, donde la disponibilidad de reservas continúa bajo la presión de sectores externos como el comercio, servicios y turismo, el Gobierno impulsó la baja momentánea de retenciones al agro y sostuvo los incentivos al carry para garantizar la entrada anticipada de dólares .

Sin embargo, desde LCG indicaron que el atraso del dólar a nivel local mientras se fortalece en el plano internacional, junto con la recuperación de la actividad "pujarán contra la balanza de bienes y servicios", fundamentalmente vía mayores importaciones y gasto en turismo.

En ese sentido, como reflejo de la tendencia, el sector courier mostró un crecimiento de 177% en volumen y 95% en kilos, en enero, de forma interanual y se proyecta que para el segundo semestre arribe al país una "ola" de productos de China.