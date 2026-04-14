El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expuso hoy ante los empresarios reunidos en el AmCham Summit, dónde hizo una defensa del accionar de la Corte Suprema y lanzó una definición sobre la seguridad jurídica atada a las inversiones. “La seguridad jurídica es lo que todos defienden pero que no todos entienden de la misma manera. Si no es para todos, no es segura y esto termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión”, señaló. El integrante del máximo tribunal destacó que la mencionada seguridad está integrada “con dos componentes, que tiene que ver con las regulaciones, las desregulaciones, el tipo de cambio, los criterios tarifarios y también, con criterios institucionales, que tiene que ver con la división de poderes y la independencia del poder judicial”. En ese sentido, recordó que el Poder Judicial “es el que interpreta, el que debe decidir sobre constitucionalidades y en el vértice está la Corte” que, en el caso argentino, “analiza no solo los temas relacionados con las garantías y los derechos fundamentales”, sino también “cuestiones de competencia y, en un país federal, históricamente es más activa en dirimir conflictos entre municipios, provincias y Nación”. “La Corte norteamericana resuelve 90, 100 causas por año. La Corte argentina, 15 mil. Hay un requerimiento muy superior y una necesidad de respuesta muy superior, muchas veces relacionado con la seguridad jurídica y las inversiones”, afirmó y dijo que es esencial “el acatamiento obligatorio de las decisiones” que emanen del máximo tribunal. En el párrafo más jugoso a la vista de los inversores agregó: “Una inversion se puede malograr por un tratado bilateral, sino también por una clausula provincial medioambiental, por una tasa municipal. Por una ley que ponga en juego qué tribunal debe intervenir. Estas cosas deben ser abordadas por la Corte”, afirmó en días en los que se multiplicó la judicialización de la Reforma Laboral, un expediente que llegará, más temprano que tarde, a los escritorios de la calle Talcahuano.