Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo, se presentó ante empresarios y, luego de reiterar sus críticas a la ley de modernización laboral, reiteró que los trabajadores quieren una actualización que contemple los desafíos productivos y que no genere una pérdida de derechos. El dirigente sindical se hizo presente en el AmCham Summit, encuentro empresario en el que se conversó, entre otros puntos, sobre los desafíos productivos. Sola señaló que “las tensiones” entre el capital y los trabajadores “genera conflictos” pero, lejos de evitarlos, afirmó que se deben “transitar”. “El dialogo es importante, donde esté presente el Estado, un Estado eficaz. Que no esté solo al servicio del capital y subordinando legalmente”, explicó. Desde su descripción, se habla mundo del trabajo “que ha cambiado, en el que no sólo intervino la robótica, sino también la IA. Hay muchos gremios que están pensando en esto, para saber cómo esto genera mayor productividad sin perder derechos para los trabajadores". Sola se mostró optimista en construir un “esquema de construcción conjunta, el sindicalismo, el empresariado inversor, no solo el financiero, el productivo, para que podamos encontrar ese sendero de crecimiento” pero aclaró que “hoy, en la micro, no se está viendo”. “Vemos un fuerte malhumor social”, disparó. “Hubo una imposibilidad para sentarse a modernizar la legislación. Fue una oportunidad perdida”, dijo el dirigente cegetista en referencia a la ley de reforma laboral y continuó: “¿Los representantes de los trabajadores quieren una modernización? sí. ¿Sucede con esta ley? no. ¿Va a haber mayor formalización, tampoco? Para Sola, el cambio de relaciones laborales “no generan trabajo por si mismo, se necesita un proyecto de inversión productiva que no lo vemos ni en el discurso ni en la praxis política”. “El mejor modo de transitar una modernización, es en una mesa paritaria. Las 20 o 30 más importante, si se modernizan, se moderniza el resto. Va a dar más resultado”, señaló y puso como ejemplo a Vaca Muerta, “la isla verde en generación de trabajo”. “Allí los convenios colectivos, los de construcción, petroleros, camioneros, están hechos a imagen y semejanza de la inversión que se necesitaba”, añadió. Respecto a la posibilidad de un boom laboral en la cordillera, dijo que Vaca Muerta, por ejemplo “genera el 10% de lo que se perdió”. “La creación de trabajo tiene que ser federal, la gente va donde hay trabajo, pero también en salud, en infraestructura, y eso no está”, concluyó.