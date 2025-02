Argentina mejoró el comercio con EE.UU, pero preocupa la deuda con otro socio gigante

En 2024, las exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos (EE.UU.) fueron de u$s 6395 millones, lo que implicó un incremento del 13,2% con respecto al año anterior, según analizó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Este incremento junto con la caída de 28,6% en las importaciones que demandaron u$s 6163 millones, arrojaron saldo positivo de u$s 232 millones a favor de la Argentina, por primera vez desde 2005.

Entre los principales productos exportados se encontraron aceites crudos de petróleo (31,2% del total), naftas excluidas para petroquímicas (3,3%) y vinos no espumosos, mosto de uva (2,9%).

Por el lado de las importaciones argentinas desde EE.UU. los productos de mayor proporción fueron el gas natural licuado con el 9,6% del total, seguido de gas oil con el 6,2% y ácidos con el 2,7%.

Fuente: CAC en base a UN-Comtrade e INDEC.

Durante el año pasado, el intercambio comercial entre Argentina y EE.UU. fue de u$s 12.557 millones, un 12% menor que en 2023. De esta manera, el comercio bilateral cayó por segundo año consecutivo continuando con la baja sufrida en 2023 respecto a 2022. "No obstante, estas dos caídas consecutivas, el comercio bilateral permanece en niveles elevados respecto a períodos anteriores", señaló la CAC.

La tendencia se sostuvo en el mes de enero, según los datos de intercambio comercial que publicó el Indec, que reflejan que las exportaciones a EE.UU. representaron u$s 554 millones a partir de un alza de 24,7% y las importación cayeron 3,9% (u$s 512 millones), lo que resultó en u$s 42 millones a favor de la Argentina.

En contraste, el mismo informe muestra que en el primer mes del año, las compras a China experimentaron un salto de 51,5%, lo que significa una presión de u$s 1534 millones sobre las reservas del Banco Central. Por su parte, las exportaciones se desplomaron 37,7%, lo que significó el aporte magro de u$s 284 millones.

Al analizar los resultados con sus principales socios, el déficit con el gigante asiático se destaca al posicionarse lejos del segundo saldo negativo, con Brasil por u$s 481 millones y la Unión Europea de u$s 430 millones.

Cambio de signo

Desde 2008, cuando Argentina logró el último saldo a favor con China, el déficit se fue profundizando hasta alcanzar un récord de casi u$s 9.500 millones en 2022. Hoy en día China es el país con el que tenemos mayor déficit comercial (u$s 9.224 millones en 2023 y u$s 4.755 millones en ene-noviembre de 2024).

La situación de la Argentina marcada por la exportación de materias primas e importación de bienes manufacturados, contrasta con la de otros países latinoamericanos que tienen superávit comercial con China, como Brasil, Chile, Perú o Uruguay.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), advierten por el proceso de primarización y de concentración que inicio en la década de los 90. Hasta ese momento, los principales socios comerciales eran los países de Europa, Brasil y EEUU, mientras que China representaba menos del 5% total comerciado.

Comercio con EE.UU.

En 2024, las exportaciones argentinas a EE.UU. alcanzaron el segundo mayor valor histórico, solo superado por 2022 en un 4,6%, período en el cual habían sido de 6701 millones de dólares.

Por su parte, las importaciones bajaron en 2024, permitiendo alcanzar el saldo comercial superavitario para nuestro país, quedando un 40,3% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2022 con u$s 10.330 millones.

Por último, en cuanto a la participación sobre el crecimiento del comercio bilateral, las exportaciones argentinas en el período 1993-2024 explicaron el 64,3%, mientras que las importaciones desde EE.UU., en el mismo período, contribuyeron en un 35,7%.