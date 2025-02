Ternium, del Grupo Techint, está más preocupada por China que por los aranceles de Trump

Aunque reconoció que ponen una " incertidumbre significativa ", Ternium, el holding de productoras de aceros planos del Grupo Techint, está más preocupada por China que por los aranceles del 25% que la Administración de Donald Trump puso a las importaciones siderúrgicas y que empezarán a regir en marzo.

Así lo expresó su CEO global, el argentino Máximo Vedoya, durante el call que tuvo con inversores en México, donde está la sede de uno de los músculos siderúrgicos del gigante que tiene como cabeza a Paolo Rocca. El ejecutivo presentó los resultados de Ternium en 2024, año cuyas ventas netas sumaron u$s 17.649 millones -crecimiento ínfimo contra 2023 (u$s 17.610 millones)- y su resultado final ascendió a u$s 174 millones, un derrumbe desde los u$s 986 millones del año anterior.

El holding lo atribuyó a la provisión hecha por el juicio perdido en la Corte Suprema de Brasil por un litigio de 2012 por las compras iniciales de acciones de su hoy controlada Usiminas. Esa provisión es de u$s 410 millones. Excluyéndola, aclaró Ternium, su ganancia neta ajustada habría sido de u$s 584 millones.

En su diálogo con analistas e inversores, Vedoya aseguró que las nuevas tarifas que definió la Casa Blanca ponen una " incertidumbre sustantiva en el mercado global ".

No obstante, aseguró que Ternium está preparada " para navegar en cualquier escenario y ser competitivos en este entorno incierto "

" Estamos listos para competir eficientemente en el contexto incierto de hoy ", reiteró. Se definió como un " fuerte creyente " del tratado USCM (de libre comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá) y confió en que prevalecerán " las decisiones racionales " en la negociación.

" No sé dónde terminará esto. Ternium no exporta un volumen significativo a los Estados Unidos. Sólo un 4% de su línea de productos va ahí. Es un monto poco significativo ", minimizó el impacto para el holding.

Vedoya recordó que, en el comercio de acero entre México -el principal centro productor de Ternium- y los Estados Unidos, México es el único país con el que la industria siderúrgica estadounidense tiene superávit. "Y es muy grande", resaltó.

" Cuando uno mira los números, en acero, es muy fácil llegar a un acuerdo. Será lo mejor para todos ", dijo. " Los Estados Unidos y México llegarán a un acuerdo razonable en esta situación. No estoy viendo un escenario donde ninguno de los dos vaya más allá. Prevalecerán las decisiones racionales. Aunque es difícil especular con todas las negociaciones que están en marcha. Continuaremos navegando este escenario incierto en América del Norte ", analizó.

Máximo Vedoya, el argentino que lidera a Ternium a escala global.

Para el CEO de Ternium, el desafío que tienen ambos países no es el comercio entre ellos. " China decreció en su consumo apartente de acero en los últimos tres años, a un promedio del 4%. Pero su producción se mantuvo igual. Es un gran desbalance el de la industria siderúrgica china. Las exportaciones de acero chino crecieron 25% en 2024. Es una gran cantidad de acero ", contrastó.

En ese sentido, se manifestó " optimista en distintos niveles " con las medidas tomadas en sus tres mayores mercados: Brasil, México y la Argentina.

" México es el que más claramente entendió, muy bien, lo que está ocurriendo en China. Es el que entendió lo importante que es defenderse contra el comercio desleal. Y está trabajando en ese sentido: pone casos de dumping, está poniendo tarifas. México tiene un camino claro de cómo trabajar ", ponderó.

" Brasil está en el medio. Los casos de dumping ya han sido presentados. Somos muy optimistas de que el Gobierno avanzará con ellos. Serán una barrera mucho más efectiva contra la competencia desleal ", siguió.

" Creo que la Argentina está un poco detrás en esto ", comparó. " Todavía trata de estabilizar su macroeconomía. Pienso que, en algún momento de este año, empezará a darse cuenta de que, si quiere sostener su industria, tendrá que pelear contra la competencia desleal ", opinó.

A escala global, Ternium entregó el año pasado 15,6 millones de toneladas de acero, un 10% más que en 2023, y 6,4 millones de toneladas de productos de minería, un incremento del 56 por ciento.

En la Argentina, sus entregas (1,7 millones de toneladas), cayeron 23%. Vedoya explicó que se debio a las consecuencias de las medidas económicas que implementó el Gobierno de Javier Milei. " Si bien la demanda local empezó a mostrar recuperación en el segundo semestre, los niveles todavía son bajos, lejos de volver a los volúmenes históricos ", apuntó.

" Las autoridades argentinas avanzaron en la transformación de la economía local, a través de un proceso de desregulaciones, reducción del gasto público e impuestos, y una apertura comercial ", contextualizó. Advirtió, también, que el otro lado de esa moneda es un mayor riesgo de que crezcan las importaciones de productos siderúrgicos por parte de "competidores desleales", en otra velada alusión a China.

Según el balance que la propia Ternium Argentina presentó el viernes a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las ventas netas de la ex Siderar en 2024 fueron de más de $ 2 billones, contra $ 983.500 millones de 2023.

El resultado neto consolidado fue una ganancia de $ 106.700 millones, monto que, explicó, incluye un resultado positivo de impuesto diferido de $ 233.200 millones. En 2023, había ganado $ 64.003 millones.

De las 1,7 millones de toneladas despachadas, 1,6 millones fueron al mercado interno. Las exportaciones sumaron 90.000 toneladas, volumen similar al de 2023. El 45% fue a América del Sur y Central, un 47% a América del Norte y en un 8% a Europa y otros destinos.