Cómo será la próxima crisis mundial sin un líder para estabilizar la economía

"La depresión de 1929 fue tan amplia, tan profunda y tan larga porque el sistema económico internacional se volvió inestable por la incapacidad británica y la falta de voluntad de Estados Unidos para asumir la responsabilidad de estabilizarlo".

Tal fue la conclusión del historiador económico Charles Kindleberger sobre por qué la Depresión se convirtió en una catástrofe internacional. La economía mundial, argumentaba, necesita un hegemon: un líder dispuesto a incurrir en algunos costos y riesgos por el bien del conjunto. "Para que la economía mundial se estabilice, tiene que haber un estabilizador," escribió.

Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. fue ese líder. Desde las crisis de la deuda latinoamericana de los años '80 hasta la crisis financiera asiática de 1997 y la crisis financiera mundial de 2008-09, Washington coordinó la respuesta, y prosperó haciéndolo.

Sin embargo, la capacidad de EE.UU. para actuar como hegemon ya estaba en declive debido al crecimiento de China. Después de que EE.UU. dejara claro en Munich la semana pasada que ya no garantiza la seguridad europea, ¿quién puede creer ahora que respaldará la economía mundial?

China, por su parte, no muestra ninguna voluntad de asumir responsabilidades. Más bien actúa como fuerza desestabilizadora al crear una deflación interna que otros países deben absorber. Sin un solo país o bloque lo suficientemente grande como para dominar, o dispuesto a liderar, estamos entrando en una peligrosa nueva era de inestabilidad.

Sin un hegemon económico en la década de 1930, escribió Kindleberger, no había nadie que cumpliera tres funciones cruciales: mantener un mercado relativamente abierto en el que los países en apuros pudieran vender sus mercancías; proporcionar préstamos a largo plazo a los países con problemas; o actuar como banco central mundial y ofrecer créditos a corto plazo contra garantía en tiempos de crisis.

El resultado fue proteccionismo, devaluaciones, disputas sobre deudas de guerra y crisis financieras contagiosas que se extendieron de un centro a otro.

Incluso en tiempos de bonanza económica, EE.UU. ya no está dispuesto a ofrecer estos servicios, o solo a un precio. El amor de Donald Trump por los aranceles se está institucionalizando. Su actitud hacia los préstamos solidarios a largo plazo queda bien patente con la curiosa sugerencia de que la ayuda estadounidense a Ucrania era en realidad una inversión, y exige un retorno financiero: una nueva deuda de guerra en ciernes.

Los estadounidenses bien podrían replicar: ¿por qué debemos hacer esto por el mundo? Razonable, pero si no es EE.UU., ¿entonces quién? Y si la respuesta es "nadie", entonces hemos vuelto a los '30 y deberíamos prepararnos para los desafíos de aquella época.

Hay diferencias entre los años '30 y la actualidad que proporcionan al menos una mayor estabilidad al sistema. Los tipos de cambio flotantes, si se dejan funcionar, deberían compensar los aranceles de Trump. Mientras EE.UU. siga consumiendo más de lo que produce, proporcionará un mercado al mundo.

Las instituciones de Bretton Woods -el Banco Mundial y el FMI- siguen existiendo para proporcionar crédito a largo plazo a los países con problemas, mientras que la red de swaps de divisas centrada en la Reserva Federal de EE.UU. es un mecanismo para proporcionar liquidez internacional en tiempos difíciles.

Las grandes reservas de divisas acumuladas por China y otros países asiáticos les ofrecen cierto seguro.

Pero nada de esto debería ofrecer demasiado consuelo. El FMI se esforzó por contener a Grecia, Irlanda y Argentina; una crisis en una gran economía desbordaría sus recursos. De todos modos, suele ser necesario el liderazgo de EE.UU. para que el FMI se ponga en marcha, y por razones similares es difícil imaginar a los países asiáticos prestando como grupo en tiempos de necesidad. La voluntad estadounidense de tolerar un dólar fuerte y proporcionar liquidez forman parte del marco actual, pero en los malos tiempos seguramente se pondrían a prueba.

Kindleberger publicó su libro, The World in Depression, en 1973 y lo terminó con unas palabras sobre la "relevancia para la década de 1970". Su preocupación entonces era el estancamiento entre unos EE.UU. en declive y una Comunidad Económica Europea en ascenso, un temor que, 50 años después, parece tan pintoresco como encantador. Esperaba "instituciones internacionales con verdadera autoridad y soberanía". Hoy, eso también parece pintoresco.

La "relevancia para la década de 2020" del libro de Kindleberger es mayor y más sombría. Tenemos dos superpotencias que compiten entre sí: Estados Unidos y China. Ambas se creen hegemonicas, pero ninguna está dispuesta a aceptar las responsabilidades de su papel.

EE.UU. jura vengarse de cualquiera que amenace la primacía del dólar, incluso cuando sus propias acciones ponen en duda esa primacía. China se queja de su falta de estatus en el sistema económico actual, aunque desempeñe un papel primordial en su desestabilización.

Con suerte, no se producirá ninguna crisis de una magnitud que requiera liderazgo y coordinación mundial para resolverse, pero la suerte siempre se termina agotando. Tiene sentido reforzar las instituciones internacionales en la medida de lo posible. También tiene sentido aplicar políticas nacionales sensatas y no terminar dependiendo de la bondad de los extraños, un tópico inútil, como el consejo de no dejar que se incendie la casa.

"Si el liderazgo se concibe como la provisión del bien público de la responsabilidad, en lugar de la explotación de los seguidores o el bien privado del prestigio, sigue siendo una idea positiva", escribió Kindleberger. EE.UU., con todos sus defectos, ha ejercido ese tipo de liderazgo. El mundo espera, con inquietud, la experiencia de una crisis económica o financiera sin él.