La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró el 2025 con un acuerdo paritario con las cámaras empresarias que le asegura a los empleados de comercio sumas fijas entre diciembre del año pasado y marzo de 2026. El entendimiento fija las escalas salariales del sector mercantil para el período mencionado y brinda previsibilidad a los trabajadores. De esta manera, se fijaron no solo los montos a percibir, sino también el impacto que tendrán estos incrementos en adicionales, antigüedad y otros conceptos convencionales. Para el primer trimestre de 2026, el acuerdo prevé el pago de un bono confirmado de $ 100.000 no remunerativo hasta marzo. En abril, este refuerzo económico se incorporará a las escalas salariales en su valor nominal. La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto incluye a los trabajadores de estos sectores: Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas, respetando la estructura vigente del convenio colectivo. De esta manera, el acuerdo establece el pago de dos sumas fijas mensuales: Los empleados de comercio recibirán en febrero de 2026 un refuerzo total de $100.000, que figura discriminado en dos conceptos dentro del recibo de sueldo y mantiene carácter no remunerativo hasta marzo inclusive. Según lo acordado, ambos montos se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026, pasando a integrar el haber remunerativo de cada categoría. Con el acuerdo que incluye el bono y el aumento, la escala salarial para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera: Vale destacar que también hay que tener en cuenta la antigüedad del trabajador, concepto que incrementa un 1% más de sueldo por cada año trabajado. Se trata de porcentaje que se aplica a los montos remunerativos y no remunerativos, tal como sucede con la suma fija de este acuerdo.