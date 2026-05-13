El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 13 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0610 (La Leche) y las letras son: O O K M. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 13 de mayo. A la cabeza salió el número 2047 - Muerto. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con la leche suele asociarse con nutrición, cuidado y pureza; indica necesidad de apoyo emocional o un periodo de crecimiento. Ver leche abundante puede simbolizar prosperidad, fertilidad y nuevas oportunidades. Si la leche está derramada o cortada, advierte sobre desperdicio, conflictos o descuidos afectivos. Beberla puede señalar búsqueda de bienestar; compartirla, generosidad y vínculos familiares fortalecidos. Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas, duelo o la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar nostalgia, culpa o asuntos pendientes. Si el muerto aparece en paz, sugiere aceptación y guía interior; si genera angustia, apunta a miedo al cambio o a una pérdida reciente. Tus emociones y el contexto del sueño orientan la interpretación.