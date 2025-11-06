Después de recibir aumentos escalonados en julio, agosto y septiembre, las empleadas domésticas se encuentran a la espera de una nueva negociación salarial para noviembre. Por el momento, no se aplicará ningún incremento, lo que mantiene congelados los valores vigentes desde hace dos meses.

Sin embargo, el Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), este viernes 7 de noviembre a las 10:30, en la sede de la Secretaría de Trabajo. Allí se podría definir un nuevo ajuste que impactaría en más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.

¿Cuándo se definirá el nuevo aumento para empleadas domésticas?

La reunión clave será este viernes 7 de noviembre. La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 2/2025, firmada por la presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti. El encuentro reunirá a representantes de los trabajadores, empleadores y del Estado, con el objetivo de revisar el esquema salarial vigente y evaluar un posible incremento.

Fuente: Shutterstock Monkey Business Images

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre?

Si no se llega a un acuerdo, los salarios de noviembre se mantendrán sin cambios respecto a octubre. Los valores mínimos vigentes son los siguientes:

Categoría Por hora con retiro Por hora sin retiro Mensual con retiro Mensual sin retiro Primera categoría (Supervisora) $3.683,21 $4.034,05 $459.471,73 $511.800,22 Segunda categoría (Personal para tareas específicas) $3.487,00 $3.822,91 $426.875,19 $475.184,56 Tercera categoría (Caseros) - $3.293,99 - $416.485,63 Cuarta categoría (Asistencia y cuidado de personas) $3.293,99 $3.683,21 $416.485,63 $464.129,59 Quinta categoría (Tareas generales) $3.052,99 $3.293,99 $374.541,36 $416.485,63

¿Quiénes pueden acceder a un bono adicional en noviembre?

Las trabajadoras que presten servicios en zonas consideradas desfavorables tienen derecho a cobrar un 30% adicional sobre el salario mínimo legal. Este extra se liquida automáticamente.

El bono aplica para quienes trabajan en: