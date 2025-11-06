La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) logró a fines de septiembre un nuevo entendimiento salarial, en el cual acordó un ajuste de 2,5% sobre los básicos de los trabajadores para el bimestre septiembre-octubre.

El acuerdo, fijado entre el gremio que conduce Gerardo Martínez, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), implicó un incremento de 1,3% en septiembre (se liquidó en octubre), sobre los valores vigentes al 31 de agosto, y de 1,2% en octubre (se liquida en noviembre), sobre los valores ya actualizados.

El convenio no solo establece un aumento en los salarios de los empleados de la construcción, sino también el pago de sumas fijas no remunerativas destinadas a recomponer el poder adquisitivo de los asalariados del sector .

Salarios UOCRA: cuál fue el aumento en el bimestre septiembre-octubre

El acuerdo paritario establece un aumento de los sueldos básicos en dos tramos consecutivos y acumulativos:

Septiembre 2025 : un ajuste de 1,3%, sobre los básicos del 31 de agosto .

Octubre 2025: un ajuste de 1,2%, sobre los básicos ya actualizados .

Además, el entendimiento estableció el pago de una suma fija no remunerativa durante septiembre y octubre, la cual se liquida de forma quincenal y varía según categoría y zona geográfica.

Suma fija no remunerativa a partir del 1° de octubre

Puesto Zona A Zona B Zona C Zona C-Austral Ayudante $61800 $68600 $114600 $123600 Medio Oficial $64900 $72000 $120400 $129800 Oficial $71000 $78800 $131700 $142000 Oficial Espec $74200 $82400 $137600 $148400 Sereno $61800 $68600 $114600 $123600

Paritarias UOCRA: cómo quedan las escalas salariales en noviembre 2025

Debido a la última actualización , prevista en el acuerdo homologado por el Ministerio de Capital Humano bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, así quedaron los valores de noviembre 2025 para los trabajadores de la construcción:

Zona A

Oficial especializado: $ 5.128 por hora.

Oficial: $ 4.387 por hora.

Medio oficial: $ 4.054 por hora.

Ayudante: $ 3.731 por hora.

Sereno: $ 677.895 mensuales.

Zona B

Oficial especializado: $ 5.692 por hora.

Oficial: $ 4.872 por hora.

Medio oficial: $ 4.494 por hora.

Ayudante: $ 4.161 por hora.

Sereno: $ 755.204 mensuales.

Zona C

Oficial especializado: $ 7.873 por hora.

Oficial: $ 7.381 por hora.

Medio oficial: $ 7.123 por hora.

Ayudante: $ 6.916 por hora.

Sereno: $ 1.133.293 mensuales.

Zona C Austral