La seguridad social integral representa un elemento esencial en la provisión de condiciones dignas para aquellos que se dedican a los servicios generales y a las labores domésticas en Colombia. La obligación de afiliarse a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales no es una opción, sino un deber legal que resguarda tanto al trabajador como al empleador frente a posibles eventualidades. Uno de los aspectos que suscita mayores interrogantes es la remuneración de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), en particular cuando la trabajadora se desempeña por días en múltiples hogares. Especialistas advierten que incurrir en errores en este procedimiento puede conllevar a sanciones económicas severas por parte de las autoridades laborales. Con la implementación de la reforma laboral y el refuerzo de los mecanismos de inspección, el contexto jurídico se ha estipulado de manera más rigurosa frente a la falta de cumplimiento. Las trabajadoras del hogar ahora poseen herramientas más definidas para demandar que sus derechos se materialicen en la práctica en cada hogar en el que brindan sus servicios. En caso de que una trabajadora doméstica brinde sus servicios en diferentes hogares, no se establece una afiliación colectiva ni compartida a la ARL. Cada empleador debe realizar la afiliación correspondiente a riesgos laborales y abonar los aportes necesarios de acuerdo con los días efectivamente trabajados en su domicilio. No obstante, esta regla aplica de manera particular a la ARL: en el caso de la caja de compensación familiar, la afiliación corresponde al primer empleador que la inscriba, siempre que los hogares estén en el mismo departamento, según lo dispuesto en el Decreto 721 de 2013. Esto implica que la liquidación de pensión y riesgos laborales debe realizarse de manera proporcional al tiempo trabajado para cada empleador. Sin embargo, es importante aclarar que únicamente la ARL puede variar entre empleadores, ya que depende de la dirección y el nivel de riesgo de cada hogar. En cambio, la EPS y el fondo de pensiones deben ser los mismos para todos los empleadores, aunque cada uno realice su aporte por separado. En el caso de la caja de compensación familiar, el Decreto 721 de 2013 establece que la afiliación corresponde al primer empleador que la realice, siempre que todos los hogares se ubiquen en el mismo departamento. Respecto a la salud, el aporte puede no ser necesario si la trabajadora se encuentra cubierta por el Sisbén o es beneficiaria de una EPS dentro del régimen contributivo. Uno de los errores más comunes es suponer que una única afiliación a la ARL garantiza la cobertura en todos los lugares donde la trabajadora desempeña sus funciones. No obstante, es importante señalar que la protección se limita exclusivamente a la dirección que cada empleador registra al momento de llevar a cabo la afiliación. Es fundamental no compartir o asumir que otra afiliación proporciona la cobertura del riesgo laboral . Esta práctica puede exponer al empleador a sanciones considerables. Las autoridades subrayan que la falta de cumplimiento con la afiliación individual podría dar lugar a investigaciones y multas de gran magnitud. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) recuerda que toda relación laboral, ya sea a tiempo completo, medio tiempo o por días, obliga a realizar aportes a pensión, riesgos laborales y caja de compensación. En salud, la afiliación dependerá del régimen en el que esté inscrita la trabajadora. Cabe destacar que la UGPP, como entidad fiscalizadora, puede imponer sanciones específicas por omisión o mora en los aportes equivalentes al 5% por cada mes o fracción de mes de retraso, hasta un máximo del 100% del valor adeudado, sumado a los intereses moratorios correspondientes. El incumplimiento en el pago de la ARL y demás aportes parafiscales puede derivar en sanciones que alcanzan cifras cercanas a los 7.000 millones de pesos, impuestas por el Ministerio del Trabajo. Estas multas dependen de la gravedad de la infracción y del tiempo de evasión. A esto se suma una consecuencia adicional poco conocida: si una trabajadora doméstica laboró más de diez años sin haber sido afiliada al sistema de seguridad social, puede configurarse la figura de “pensión-sanción”, en la cual el empleador debe asumir directamente la carga pensional del trabajador o de su familia, lo que puede representar un costo económico muy superior al de cualquier multa administrativa. La Administradora de Riesgos Laborales es la entidad responsable de administrar y asegurar los riesgos vinculados con el ámbito laboral. Su objetivo primordial radica en salvaguardar al trabajador ante eventualidades laborales y enfermedades profesionales que puedan surgir durante el desempeño de sus actividades. Adicionalmente, la ARL no solo cubre gastos médicos y rehabilitaciones, sino que también asegura prestaciones económicas, tales como incapacidades, indemnizaciones o pensiones por invalidez cuando sea pertinente. Por lo tanto, su contraprestación no es únicamente un requerimiento legal, sino que se constituye como un mecanismo fundamental de protección social.