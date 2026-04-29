Eliminar el sarro de las canillas representa un desafío considerable cuando las manchas blancas se acumulan y opacan el brillo del metal. No obstante, existe un truco casero que ha recuperado su popularidad, ya que asegura resultados efectivos sin la necesidad de productos agresivos. El sarro se origina a partir de la concentración de calcio y otros minerales que se adhieren a la superficie, formando una capa áspera que puede volverse más resistente con el tiempo si no se limpia correctamente. La combinación de bicarbonato de sodio con soda se sugiere como una alternativa eficiente y económica para deshacer la acumulación de minerales que deja el agua dura, particularmente en baños y cocinas, donde el uso es constante y el contacto con el agua es diario. Cuando ambos ingredientes se combinan, se produce una reacción suave que facilita la remoción del sarro adherido en las canillas, permitiendo que la limpieza sea más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves. El bicarbonato de sodio opera como un compuesto químico levemente abrasivo que contribuye a desprender la suciedad sin rayar las superficies, mientras que la soda amplifica el efecto debido a su acción efervescente que ayuda a aflojar la incrustación. Para aplicarlo, se sugiere formar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, colocándola sobre la zona afectada y dejando actuar varios minutos antes de frotar con movimientos circulares. Posteriormente, enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para prevenir nuevas marcas. Este método resulta útil en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se evite el uso de elementos metálicos que puedan dañar el acabado. Además de ser una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda presenta ventajas que explican por qué muchas personas la eligen para el mantenimiento del hogar. Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con mejor aspecto, evitando que el sarro se acumule hasta convertirse en un problema más complicado de resolver. Entre los principales beneficios se destacan: