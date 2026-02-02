A partir de febrero, los empleadores de personal de casas particulares deberán afrontar un aumento en los montos correspondientes a la obra social, la contribución previsional y el pago de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El importe total mensual para quienes trabajan 16 horas semanales o más en un mismo hogar pasará de $34.036,97 a $37.095,95, lo que representa una suba del 8,99%, según datos oficializados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Nuevo esquema salarial para empleadas domésticas: aumentan ART y aportes

Para menos de 16 horas semanales o más:

Para las empleadas domésticas o trabajadores del sector que cumplen jornadas semanales de 16 horas o más, los importes obligatorios quedaron de la siguiente manera:

Aporte a la obra social: sube de $ 19.239,97 a $ 21.990,11. El nuevo importe es el mismo que pagarán desde febrero los monotributistas de las categorías A, B y C.

Contribución previsional: se incrementa de $ 1594,04 a $ 1821,88. Es una cifra que revela el carácter casi totalmente subsidiado del sistema.

Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): sube de $ 13.202,96 a $ 13.283,96, lo que implica un reajuste de apenas 0,61%.

Para menos de 12 horas semanales:

Aporte a la obra social: sube de $ 1561,13 a $ 1784,27

Contribución al régimen previsional: sube de $ 546,55 a $ 624,67

Pago a la ART: sube de $ 6251,84 a $ 6332,84

Total: pasa de $ 8359,52 a $ 8741,78 (aumento de 4,6%)

Para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales:

Aporte a la obra social: pasa de $ 2892,82 a $ 3306,32

Contribución previsional: pasa de $ 1092,85 a $ 1249,06

Pago a la ART: pasa de $ 9090,70 a $ 9171,70

Total: se incrementa de $ 13.076,37 a $ 13.727,08 (aumento de 5%).

Empleadas domésticas: ¿cómo quedan los salarios por categoría en febrero de 2026?

Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo).

A continuación, el detalle completo por categoría:

Supervisores/as (Personal de dirección)

Con retiro: $ 3895,56 por hora / $ 485.961,09 mensuales

Sin retiro: $ 4254,05 por hora / $ 539.711,97 mensuales

Personal para tareas específicas (Cocineros, niñeras con capacitación, personal con idoneidad particular)

Con retiro: $ 3696,15 por hora / $ 452.478,51 mensuales

Sin retiro: $ 4039,45 por hora / $ 502.101,03 mensuales

Caseros/as

Sin retiro: $ 3494,25 por hora / $ 441.806,54 mensuales

Personal para tareas generales (Limpieza, mantenimiento básico)

Con retiro: $ 3250,10 por hora / $ 398.722,14 mensuales

Sin retiro: $ 3494,25 por hora / $ 441.806,54 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $ 3348,12 por hora / $ 413.335,64 mensuales

Sin retiro: $ 3643,64 por hora / $ 458.711,84 mensuales

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo mínimo:

Antigüedad : adicional del 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.

Zona desfavorable : extra del 30% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones.

¿Cómo funciona el bono no remunerativo en 2026?

Un punto clave del esquema actual es que las sumas no remunerativas abonadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron de manera definitiva al salario básico desde enero.

Estos bonos variaban según la cantidad de horas trabajadas:

$ 6000 para quienes trabajaban entre 0 y 12 horas semanales

$ 9000 para entre 12 y 16 horas

$ 14.000 para más de 16 horas semanales.

Al quedar integrados al haber mensual, los valores hora y los sueldos mensuales se consolidaron en niveles más altos que el cierre de 2025.