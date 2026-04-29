El discurso de Javier Milei en la Fundación Libertad el lunes pasado tuvo en su mayor parte el mismo eje de muchos de los últimos mensajes del jefe de Estado, en los que cambia únicamente la cantidad de insultos o el volumen del enojo con periodistas y economistas. Pero esta vez incluyó además una recurrente comparación con los dos gobiernos anteriores, con materiales que aportó en especial un economista de excelente vínculo con el Presidente. Durante la exposición, el Presidente se apoyó en reiteradas oportunidades en gráficos en una pantalla para subrayar lo que -dijo- “es el mejor gobierno de la historia”. Las estadísticas pertenecían al documento titulado “Presidencia Javier Milei 2023-2027” que le preparó especialmente Ramiro Castiñeira, el histórico economista que está al frente de la consultora Econométrica que supo fundar el asesor radical Mario Brodherson. Con su usuario @rcast1, Castiñeira es uno de los perfiles más activos en Twitter en apoyo de las políticas de La Libertad Avanza y suele ser retuiteado por Milei cuando hace afirmaciones que cuestionan a la oposición al Gobierno y las asocia con el “comunismo”. Se trata de un profesional de las Ciencias Económicas de larga trayectoria que desde que irrumpió el libertario en la escena pública expresa sus opiniones en favor del libre mercado y contra el Estado de manera mucho más airada. “Sí, Ramiro lo ayudó un poco, Javier le pide gráficos y él se los manda como a cualquier persona que le pide”, dicen los que conocen a ambos. Castiñeira está cada vez más cerca de Milei. Estuvo en la cena de la Fundación Libertad y asistió a la exposición sobre John Maynard Keynes que daría el Presidente con el economista Juan Carlos De Pablo y el diputado oficialista Adrian Ravier. En 21 páginas, el documento incluye gráficos sobre la situación fiscal, la deuda, la inflación, la actividad, el empleo y el empleo con una particularidad muy a la vista: en casi todas las series se incluye la comparación de lo que va del mandato de Milei con un amplio período para atrás que incluye en todos los casos la gestión de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri. Es lo que el propio Castiñeira llama el contraste de “2 vs. 8” que el Presidente quiere exacerbar. “La idea es mostrar que en dos años se corrigieron muchas variables contra los dos mandatos previos, así se muestra que no pueden hablar”, señalan en el oficialismo. Además, el hecho de que estuviera el propio Macri en el salón también le dio un condimento en especial al hecho de comparar los resultados que pretende Milei contra los de Juntos por el Cambio. “Igual cada comparación ameritaría un asterisco”, entiende un economista que habitualmente va a la cena de la Fundación. Por caso, los primeros gráficos del giro en la política fiscal, que pasó de déficit a equilibrio o superávit, hoy tienen un interrogante respecto de su precariedad o sostenibilidad dado que hay pagos pisados y crece la deuda flotante. De hecho, en este momento creció la demora en el pago de subsidios a colectivos en la zona metropolitana de $50 a $128 mil millones y habrá una reunión el jueves con autoridades nacionales. “A Milei le gustó justamente la estética de la presentación”, dijeron en su entorno, donde describen que el jefe de Estado “disfruta” de ese tipo de producciones que básicamente le dan la razón en su ida y vuelta infinito con sus colegas de la profesión económica. En las demás filminas también asomaban matices que se comentaban en las mesas. La creación de empleo, que el cuadro ubica en 113 mil puestos en los últimos dos años, está sostenida por cuentapropismo y empleo informal mientras se destruyen puestos formales. El “consumo privado récord” es el dato agregado que incluye hasta lo que se paga de servicios públicos, por lo que al menos amerita una aclaración la mención suelta como si representara únicamente el gasto de bolsillo de los hogares. La medición de inflación, que se prevé que baje en abril, es mucho más baja que la espiralización de 2023, pero está la pregunta de si el proceso continuará, si el plan estuvo bien hecho. En definitiva, el cuadro dispara todas las preguntas que Milei prefiere contestar con el mensaje optimista de “lo peor ya pasó”, que repitió en la cena, silenciando cualquier observación con el contraste respecto de lo que le dejaron las dos administraciones previas: el mensaje del “2 vs. 8”. No lo puso en esos gráficos, pero hacia delante Castiñeira cree que habrá tres factores que alimentarán una reactivación: la baja del tipo de cambio, la baja de las tasas de interés y una cosecha récord. “Va a ser un mayor nivel de actividad, pero no un milagro”, asegura. Castiñeira, que hace dos semanas entrevistó al presidente en el programa que tiene en la televisión estatal con Antonio Aracre, teme en tanto que pueda haber otro freno en cuanto arranque la contienda electoral. Si bien el ministro Luis Caputo cree que el 2027 será “un paseo por el parque”, el economista que más cerca está hoy de Milei lo ve distinto. “La sola mención de que Kicillof puede ser presidente puede ser un problema”, piensa.