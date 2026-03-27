La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el sueldo mínimo de las empleadas domésticas tras homologar el último acuerdo paritario del sector. De esta manera, quedaron establecidos oficialmente los valores básicos para las escalas de febrero y marzo de 2026. La oficialización del acuerdo se realizó a través de la Resolución 2/2026. En este comunicado, se formalizó un aumento del 1,5% sobre los valores de enero para cobrar en febrero y se aplicó otro 1,5% adicional sobre los salarios de marzo que es remunerativo. Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo). La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo básico: Hasta ahora, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no anunció nuevas revisiones de la paritaria, aunque la escala podría volver a analizarse según la evolución de la inflación y el contexto económico. Un punto clave del esquema actual es que las sumas no remunerativas abonadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron de manera definitiva al salario básico desde enero. Estos bonos variaban según la cantidad de horas trabajadas: Al quedar integrados al haber mensual, los valores hora y los sueldos mensuales se consolidaron en niveles más altos que el cierre de 2025.