La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se sentará este martes a negociar el primer gran ajuste de 2026. Con una inflación de 2,9% en enero, que superó todos los pronósticos, las trabajadoras esperan lograr una recomposición que les permita recuperar poder adquisitivo. Los valores actuales están establecidos por la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó los montos mínimos obligatorios para cada categoría en toda la Argentina. Las trabajadoras de casas particulares mantienen en febrero los salarios básicos de enero, a la espera de la nueva paritaria. El bono extraordinario de los últimos meses de 2025 ya se encuentra incorporado al haber mensual. Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo). A continuación, el detalle completo por categoría, antes de cerrar la nueva paritaria: