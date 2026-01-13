Las empleadas domésticas cobrarán sus salarios de enero con un incremento de 1,3%, tal como aprobó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). En la misma línea, podrán percibir un bono si cumplen con las condiciones establecidas.

De cuánto es el aumento para las empleadas domésticas

La suba de 1,3% corresponde al último acuerdo salarial que fue firmado en diciembre del año pasado. Por el momento, no se confirmaron nuevos aumentos ni reapertura de paritarias para los meses siguientes, por lo que estos valores rigen como referencia oficial para el inicio de 2026.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en enero 2026 por hora y por mes?

Los salarios mínimos vigentes en enero de 2026, según categoría y modalidad, son los siguientes:

Supervisor/a

Con retiro: $ 471.956,01 mensuales o $ 3.783,33 por hora

Sin retiro: $ 525.712,99 mensuales o $ 4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $ 438.475,56 mensuales o $ 3.582,79 por hora

Sin retiro: $ 488.091,78 mensuales o $ 3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales o $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $ 427.821,61 mensuales o $ 3.383,54 por hora

Sin retiro: $ 476.755,68 mensuales o $ 3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $ 384.713,01 mensuales o $ 3.135,99 por hora

Sin retiro: $ 427.821,61 mensuales o $ 3.383,54 por hora

De cuánto es el bono para las empleadas domésticas y quiénes lo cobran

Las trabajadoras de casas particulares podrán percibir un extra. Los montos dependen de la carga horaria semanal: