La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 28 de abril de 2026 en México es de 17.41 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.37 pesos. En la última semana la cotización del Dólar subió 0.48%, pero en el último año registra una variación de -10.28%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos diez días, el dólar mostró una tendencia alcista, con siete avances interrumpidos por dos correcciones cortas y sin jornadas estables, cerrando por encima del nivel inicial. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.50%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.71%. Hoy, la cotización del Dólar muestra un dato de 1 positivo, lo que indica una tendencia al alza en relación con los días pasados. Este aumento refleja un fortalecimiento de la moneda frente a la inestabilidad de otras divisas en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que, a pesar de la tendencia positiva, factores externos podrían influir en su comportamiento futuro. La situación económica global y las decisiones políticas seguirán siendo determinantes en la evolución de esta cotización. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.