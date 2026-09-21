Emilio Ocampo, economista y profesor argentino, dialogó este lunes con El Cronista Stream en el marco de la emisión especial por el Día del Economista.

Durante la conversación, el especialista compartió su visión sobre el régimen cambiario vigente, la dolarización y el escenario geopolítico regional, con foco en las próximas elecciones de Brasil y Estados Unidos.

Ocampo puso el foco inicialmente en el esquema cambiario actual, en el que, a su criterio, el dólar no es “realmente libre”. A partir de ese diagnóstico, explicó su posición sobre la divisa y planteó por qué considera que la dolarización continúa siendo una alternativa para la Argentina .

“Un mercado de cambios muy chico, muy controlado”

Para Ocampo, una de las dificultades del esquema actual está en las características del mercado cambiario. “Tenemos un mercado de cambios muy chico, muy controlado y entonces lo que nos dice el mercado es que no es un tipo de cambio realmente libre”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “lo ideal sería ir lo más rápidamente posible” hacia un esquema de dolarización. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de avanzar en ese sentido durante un período electoral: “Estás entrando en una campaña electoral y sabes que en campaña electoral el dólar no es simplemente el tipo de cambio , es otra cosa. Entonces, corres riesgos políticos porque, si el dólar se te dispara, eso genera la famosa profecía autocumplida. Lo vimos en el 2019, lo vimos en el 2025”.

Emilio Ocampo, economista, en El Cronista Stream. El Cronista Stream

El economista también comparó la evolución del dólar con la inflación. “Creo que el tipo de cambio aumentó, no sé, 3%, nada, pero estamos con una inflación que está por arriba del 20%”, señaló. Y planteó: “Vos decís ‘sí, el tipo de cambio está estable’. Bueno, está estable el nominal, pero en términos reales, ¿qué es lo que tenes?”.

Sobre las alternativas cambiarias, Ocampo sostuvo que la Argentina enfrenta dificultades tanto para fijar como para dejar flotar el tipo de cambio. “La Argentina no puede ni fijar ni flotar. Si flotás, tenés el riesgo de que se va todo cuando se activa la prima de riesgo político, y si fijás, tenés el otro problema de que en algún momento te corren porque el tipo de cambio queda descolocado”, explicó.

“La moneda es una institución”: su postura sobre la dolarización

En ese marco, Ocampo se refirió a la dolarización y aclaró que actualmente no forma parte de la agenda del Gobierno. “ Esa alternativa siempre es una alternativa disponible, no está dentro de la agenda del gobierno, no es algo que el gobierno esté planteando ”, afirmó.

El economista explicó que no considera posible determinar con precisión cuál es el tipo de cambio de equilibrio y, por eso, planteó su preferencia por otro esquema: “ Yo prefiero que no tengamos más tipo de cambio, adoptemos directamente el dólar y se acabó la cuestión ”.

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Ocampo aclaró que eso no implicaría eliminar el tipo de cambio real, que definió como “el precio relativo de los bienes transables sobre los no transables”. Su planteo apunta, en cambio, a terminar con la discusión sobre el nivel del tipo de cambio nominal.

Para explicar su posición sobre la dolarización, también hizo referencia al problema monetario argentino. “ En la Argentina algo está muy roto desde hace muchas décadas y es la moneda , y la moneda es una cuestión esencial para la economía . Si nuestro sistema político es incapaz de darnos una moneda, tenemos que buscar alternativas”, sostuvo.

Además, cuestionó que la eventual dolarización sea presentada como una cuestión que deban resolver exclusivamente los economistas. “Creo que no es un tema de economistas, creo que el debate está mal planteado”, afirmó.

Y agregó: “ El problema de la dolarización en la Argentina es un problema institucional, la moneda es una institución. Cuando vos no podes crear, proteger una institución, tenes un problema serio ”. Según su planteo, los economistas pueden identificar costos y ventajas de las distintas alternativas, pero la discusión excede el análisis estrictamente económico.

La clave del contexto regional y su impacto en Argentina

En el plano geopolítico, Ocampo sostuvo que la elección de Estados Unidos será un factor relevante para la Argentina. “ La elección de Estados Unidos es un dato clave que vamos a tener que ver cómo sale ”, afirmó, y señaló que una victoria de Trump lo dejaría “más fortalecido”.

Al mismo tiempo, sostuvo que dentro del Partido Demócrata existe apoyo a que la Argentina sea un aliado importante de los Estados Unidos. Según explicó, la preocupación por China atraviesa a ambos partidos: “ La idea de que hay que frenar a China es una idea que está compartida en ambos lados, en ambos partidos políticos ”.

En ese escenario, Ocampo destacó la posición de Brasil y su relación con los BRICS. “Brasil está en los BRICS, con Lula está alineado más a ese mundo que a Estados Unidos”, sostuvo. Y comparó la situación actual con la de la década de 1940: “ La Argentina se alineó mal y Brasil se alineó con Estados Unidos. Ahora pasa al revés ”.

Al referirse específicamente a las elecciones brasileñas, Ocampo expresó su propia valoración política: “Obviamente, creo que sería bueno para Sudamérica en general que pierda Lula, porque es el principal impulsor de la agenda populista, el Foro de San Pablo y todas esas cosas”.

También planteó el escenario desde la perspectiva de los intereses argentinos. “Si Brasil se hace más pronorteamericano, nosotros vamos a perder atractivo, aparece una nueva novia, si queres, muy atractiva que nos puede llegar a competir”, afirmó.

Por último, vinculó el resultado de las elecciones estadounidenses con la posibilidad de apoyo financiero para la Argentina. “Un Trump debilitado va a ser más complicado”, sostuvo, y agregó que un debilitamiento del presidente estadounidense podría dificultar un respaldo financiero contundente. “Son dos elecciones clave, primero la de Brasil, después la de Estados Unidos”, concluyó.