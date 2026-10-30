El Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE) han publicado este viernes dos datos importantes para medir el pulso de la economía española: la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas y el avance de la inflación de octubre.

Las cifras muestran un déficit que sigue creciendo, impulsado por el gasto de la administración central, y una inflación que se mantiene estable pero en niveles altos, en el 4,9%, la tasa más elevada desde febrero de 2023.

El déficit público crece un 7% en agosto

Según el último informe recogido por la agencia EFE, el déficit acumulado por las administraciones públicas, sin incluir las corporaciones locales, alcanzó los 31.183 millones de euros en los ocho primeros meses del año, un 7% más que en el mismo periodo de 2025 y el equivalente al 1,75% del PIB.

La administración central concentra la mayor parte del déficit acumulado hasta agosto.

Si se descuenta el gasto asociado a la dana, que fue de 3618 millones en 2025 y de 802 millones en 2026, el déficit hasta agosto se situaría en 30.381 millones, un 19% más que un año antes y el 1,71% del PIB.

Como es habitual, la mayor parte del desfase se concentró en la administración central, con un déficit de 42.075 millones, el 2,36% del PIB.

Comunidades en equilibrio y Seguridad Social en superávit

Frente al desequilibrio de la administración central, el resto de niveles de gobierno presentan un balance más favorable. Las comunidades autónomas redujeron su déficit un 97,6%, hasta los 23 millones, gracias al aumento de sus ingresos, tanto por la recaudación como por las transferencias del Estado a cuenta del sistema de financiación. En relación con el PIB, su saldo es de equilibrio, frente al déficit del 0,06% de un año antes.

Por regiones, los mayores superávits se registraron en Navarra (1,13% de su PIB) y Canarias (0,8%), mientras que los déficits más abultados correspondieron a la Comunidad Valenciana (0,78%) y Murcia (0,84%).

La Seguridad Social, por su parte, cerró el periodo con un superávit de 10.915 millones, un 46,3% más y el 0,61% del PIB, gracias al aumento de las cotizaciones sociales y de las transferencias del Estado.

El gasto del Estado crece más que los ingresos

Hacienda también ha adelantado los datos del Estado hasta septiembre, que confirman la tendencia: el déficit acumulado alcanzó los 39.034 millones de euros, el 2,19 % del PIB, debido a que el gasto creció más que los ingresos.

En los nueve primeros meses del año, el gasto del Estado ascendió a 286.096 millones, un 11,3 % más, sobre todo por el aumento de las transferencias entre administraciones. Los ingresos, en cambio, subieron un 9,3 %, hasta los 247.062 millones, impulsados por un incremento del 8,4 % en la recaudación tributaria: los ingresos por IRPF crecieron un 18,1 %, los del impuesto de sociedades un 7 % y los del IVA un 6,9 %.

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre

A la par de las cuentas públicas, el INE ha publicado el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC), que se mantuvo en octubre en el 4,9%, sin cambios respecto a septiembre. La tasa sigue siendo la más alta desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6%.

Aun así, algunos grupos registraron fuertes subidas interanuales: los carburantes y combustibles se encarecieron un 27,7%, los productos energéticos un 21,7% y los alimentos sin elaborar un 15,2% .

La energía, los combustibles y los alimentos siguen presionando al alza la inflación. Shutterstock

La rebaja de los combustibles frena la subida de precios

La estabilidad de la inflación se explica, sobre todo, por los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios bajaron más que en octubre de 2025, en un contexto de shock energético. Durante el mes seguía vigente el descuento de veinte céntimos por litro en el diésel y de cinco en la gasolina, una rebaja que, según el tercer paquete de protección a familias y empresas, pasará a ser en ambos casos de 20 céntimos a partir del 1 de noviembre.

En menor medida, también contribuyó a contener los precios el menor encarecimiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas y del vestido. En sentido contrario, empujaron al alza los paquetes turísticos, que bajaron menos que hace un año, el gas, que subió más, y los combustibles líquidos, que se encarecieron frente al descenso de octubre de 2025.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los más volátiles, también se mantuvo sin cambios en el 3,1%, la tasa más alta desde marzo de 2024. En términos mensuales, los precios subieron un 0,6% en octubre, frente al 0,3% de septiembre, y acumulan nueve meses consecutivos al alza.

En cuanto al índice armonizado (IPCA), que permite la comparación con Europa, la tasa anual se situó en el 4,9%, una décima menos que en septiembre, con una subyacente del 3,1%. El INE publicará el dato definitivo y el desglose por componentes el próximo 13 de noviembre .

Con un déficit al alza por el aumento del gasto estatal y unos precios que no terminan de moderarse, los datos de este viernes dibujan un escenario económico exigente en la recta final del año.