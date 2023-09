A una semana de las elecciones en Santa Fe, un sondeo ilustra las chances reales de Juntos

El domingo 10 de septiembre Santa Fe celebrará elecciones generales para definir los cargos ejecutivos, luego de las PASO nacionales y de los últimos resultados obtenidos por las coaliciones en las primarias provinciales que se llevaron a cabo el pasado 16 de julio.

De cara a las elecciones presidenciales, la oposición nacional se enfrenta a una importante incongruencia: lograr por un lado captar el voto de derecha que elige a Milei- pero que se inclina por Pullaro en la elección local para la gobernación- y fidelizar el electorado que eligió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en las primarias y que ahora se encuentra huérfano.

En ese marco, la consultora política Doxa Data realizó una encuesta que se llevó a cabo entre el 21 y 25 de agosto para analizar la intención de voto en el tercer padrón con mayor densidad electoral. La muestra- que alcanzó 1550 casos -hizo hincapié en el "efecto Milei " y cómo impactó emocionalmente en los santafesinos que el libertario sea el candidato presidencial más votado.



Ante la pregunta "¿Qué sentimiento le generó esta situación?", un 44,7% experimentó sentimientos positivos, un 42,6% negativos y un 12,7% no sabe. Entre las emociones favorables, un 24,9% se siente esperanzada, un 15,7% alegría y a un 4,1% de los participantes sintió tranquilidad. Quienes por el contrario no dieron el visto bueno al 35% obtenido en la provincia por el candidato de La Libertad Avanza manifestaron miedo (18,6%), frustración (12,9%) y tristeza (11,1%). Por otro lado, un 12,7% no esta seguro.

En esa línea, también se les pidió a los encuestados que recordaran que sensaciones tuvieron sobre los resultados que obtuvieron las coaliciones tras las PASO realizadas el 13 de agosto. En esa instancia, los participantes mostraron una clara preferencia por las fuerzas de derecha y por el discurso de mano dura.

Sin embargo, el partido de La Libertad Avanza fue el único frente en el cuál la valoración positiva superó a la negativa: obtuvo un 90,5% por sobre un 5,9% respectivamente. Juntos por el Cambio fue la segunda fuerza con mejor valoración, y logró obtener un 30,6% por sobre el 54,4% negativo.

Por otro lado los espacios peronistas fueron las fuerzas con percepción más negativa: el oficialismo nacional y el bloque encabezado por Schiaretti, obtuvieron un 89,2% y 78,6%respectivamente.

Según datos oficiales, habrá habilitadas 8.446 urnas totales para elegir los siguientes cargos: 50 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 46 intendentes, 59 consejos comunales y 305 comisionados comunales.



En este contexto, la lista de candidatos quedó conformada por cuatro fórmulas: Juntos Avancemos, Unidos para cambiar Santa fe, Frente de izquierda, y Viva la libertad.

La misión de los halcones

A los participantes también se les preguntó la intención de voto al ejecutivo nacional de cara a las elecciones de octubre. El referente del espacio liberal, Javier Milei encabezó el podio con un 33,6%, Patricia Bullrich (JxC) quedó seis puntos por debajo con un 27,1% y Sergio Massa (UP) alcanzó el 24,3%.

Por otro lado, el porcentaje que no sabe (8,8%) superó al peronismo tradicional encabezado por Juan Schiaretti (4,1%) y a la izquierda que lleva a Myriam Bergman (2%)







Juntos por el Cambio rumbo a la gobernación

En consonancia con los resultados obtenidos por el espacio opositor en las elecciones primarias que se celebraron en la provincia, ante la pregunta "Si las elecciones a GOBERNADOR fueran el próximo domingo, ¿a cuál de los siguientes candidatos votaría?", el bloque salió nuevamente ganador.

De hecho, más de la mitad del electorado que participó del relevamiento optó por el candidato único de JxC, Maximiliano Pullaro (50,2%). Relegado en segundo lugar el candidato del oficialismo, Marcelo Lewandowski alcanzó el 27,2%.

Por otro lado- varios estamentos por debajo- quedaron con un 3,2% y un 2,9% el candidato no reconocido de Milei, Edelvino Bodoira y Carla Deiana del FITU, respectivamente.

Ficha Técnica