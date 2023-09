El gobernador que votaría a Milei, consejos del Presidente y secretos en el búnker de Massa

En forma silenciosa varios gobernadores de Unión por la Patria -algunos molestos por el anuncio de la suma fija- viajaron a Buenos Aires y mantuvieron reuniones con ministros o se sentaron con Sergio Massa en su doble rol de jefe de Economía y candidato a presidente de la Nación. Con bajo pefil también Alberto Fernández habla uno a uno con los gobernadores a los que visita. Y Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, hizo abrir la sede del PJ nacional en la calle Matheu para hablarle a la militancia en forma presencial y por zoom.

"A la ultraderecha se le gana debatiendo", arengó el santafesino Rossi que esperó a que Massa terminara el anuncio del PreViaje5 junto al ministro de Turismo Matías Lammens, el gobernador Gustavo Bordet y los candidatos de Entre Ríos. Primero apeló al miedo: advirtió que si ganara Javier Milei no habría vacunas, remedios para el SIDA, educación primaria obligatoria ni desarrollo. Admitió que "faltan cosas" pero instó a la militancia peronista a ser "la levadura" del debate que empezó recién después de las PASO cuando se impuso el libertario.

"Es cierto que no somos lo eficientes que deberíamos ser", reconoció desde el auditorio. Y pidió fundamentalmente un trabajo cuerpo a cuerpo para convencer a muchos que están dudando sobre si votar o no a Milei.

Agustín Rossi bajó línea en el PJ y vía zoom a dirigentes y militantes para recuperar votos en octubre

En cambio desde Santa Fe, en una jugada riesgosa, el gobernador Omar Perotti pareció dispuesto a arriesgar todo para seducir al votante del economista y restarle a Juntos por el Cambio. El candidato a diputado provincial dijo que en un eventual ballotage entre Patricia Bullrich y Milei votaría al libertario por ser lo nuevo. Lo curioso fue que Maximiliano Pullaro, el candidato a gobernador de JXC, eligió la misma opción si la segunda vuelta enfrentara a Massa con Milei.

"Lo de Bullrich ya lo vimos y no quiero volver a esa etapa otra vez" dijo el gobernador santafesino, otrora adversario de Rossi y contrario al pago de la suma fija. Horas después tuvo que desdecirse.

Primero lo cruzó la directora nacional de Migraciones e integrante de La Cámpora, Florencia Carignano. "Nosotros no vemos otra opción que Sergio Massa y por eso trabajamos para que sea nuestro Presidente", señaló ella mientras el candidato a gobernador Marcelo Lewandowski prometía ganar la elección local el 10 de septiembre y la nacional de octubre. Con la misma fe en su última visita a la provincia Massa lo había presentado como "el próximo gobernador" aún cuando las primarias santafesinas presagiaron una difícil contienda para él.

Mensaje para ‘ampliar'

En el búnker de Massa no le hablan a los militantes porque el ministro apunta a ampliar y con esa idea lanzó la batería de anuncios desde el domingo hasta ayer. Sí se insiste en la necesidad de focalizar el debate en una campaña segmentada. "No es un problema de afiches, pintadas, pasacalles o más volantes" responden a los que reclaman desde el interior por la falta de materiales de difusión. Si esa fuera la respuesta, sostienen, Milei no habría ganado y lo demuestra que no tuvo publicidad en la vía pública y se focalizó en las redes sociales. Está claro que al candidato de La Libertad Avanza ese formato le queda cómodo, lo ayuda su expresividad, su ‘peluca' y la viralización de sus mensajes en manos profesionales pero también con ayuda espontánea de jóvenes varones que comulgan con su enojo.

Los estudios forenses del resultado electoral que el massismo mira con lupa -encuestas y focus incluidos- indican que el crecimiento de Milei post PASO ronda el 5%. Si así se mantuviera, no ganaría en primera vuelta. Su logro, advierten, es tansversalizar sus electores, lo que implica que de ser votado por jóvenes varones pasa a ser una opción para todos los sectores aunque con diferencias distrito por distrito. Eso explica el pedido de Rossi para que los militantes le hablen a las familias.

El fin del escrutinio definitivo animó a una parte de la dirigencia oficialista. "Se achicaron las diferencias y ahora hay que trabajar más que nunca, buscar consensos y escuchar a la gente con lo que pidió en las urnas", subrayaron a El Cronista desde una de las pocas provincias donde no ganó Milei.

Según informó la Cámara Electoral, La Libertad Avanza se estancó en 29,86%, Juntos por el Cambio quedó en 28 y Unión por la Patria en 27,28. Aunque el escenario se presenta difícil, cerca de Massa creen que lo deja competitivo y con chances de ser electo Presidente. Antes, lo saben, la fórmula de UP debe entrar al ballotage.



En ese contexto tanto en las provincias, como en la Casa Rosada y en el búnker de la calle Mitre hay una misma coincidencia: una parte de los votantes que en 2019 tuvo el Frente de Todos se fueron a Milei. A nivel nacional calculan que son el 14%.

Todos contra Milei

Axel Kicillof recibió en la gobiernación a estudiantes por el programa Viaje Fin de Curso

Corrido de la campaña para dejarle centralidad a Massa, el Presidente aconseja reorganizar el mensaje y la estrategia y mostrar los déficits de las propuestas de Milei. El mismo le apuntó en su visita a Catamarca y La Rioja. A los que lo escuchan, les habló de coordinar la campaña con la gestión de gobierno que pide reivindicar. Rossi lo hizo en su discurso a la militancia donde mencionó números de crecimiento del empleo entre otros datos duros de la economía.

Lo que suceda provincia por provincia es fundamental. Los gobernadores prometen más votos aunque muchos pronostican un final incierto. Un caso testigo es San Juan donde ya hubo tres elecciones este año y todas con resultados distintos. También allí Javier Milei ganó la PASO pero el radical Marcelo Orrego fue electo gobernador y en el primer turno se impuso el peronismo con su lista de diputados provinciales y en 15 de los 19 municipios.

El peronismo en San Juan está dividido: en las primarias provinciales José Luis Gioja le ganó a Rubén Uñac, hermano del gobernador. Pero para la categoría senador nacional -en la PASO del 13 de agosto- el gobernador Sergio Uñac se impuso sobre Juan Carlos Gioja, hermano del diputado y ex presidente del PJ.

Sergio Uñac se impuso como candidato a senador pero su hermano Rubén cayó frente a José Luis Gioja

Como en el ajedrez los sanjuaninos quedaron en tablas y admiten que deberán trabajar por la unidad para sumar votos en octubre. Uñac ya sondea un posible acuerdo con Gioja que, aunque no recibió invitación para ningún encuentro, juró militar con ahínco la boleta completa, con Sergio Massa candidato a presidente y con su adversario Uñac para senador.

Justamente Sergio Uñac es uno de los gobernadores que pasó por Buenos Aires y dejó entre paréntesis la suma fija. La próxima semana definirá si la paga o cómo lo hará. En el principal distrito electoral, Buenos Aires, también Axel Kicillof analiza la medida en el marco de la paritaria que con los gremios estatales lleva adelante el ministerio de Economía provincial. Consciente de que su distrito es el que más empuja, recorre por lo menos tres municipios por día.

¿Alcanza?, es la gran pregunta que se hacen todos en el oficialismo.