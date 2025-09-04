Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Segunda Sección en Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, con más de 13 millones de bonaerenses habilitados para votar para renovar la Legislatura del distrito y los concejos municipales.

En la jornada se pondrán en juego la renovación de 46 de los 92 diputados y de 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

En particular, la Segunda sección electoral, que incluye a 15 municipios del noreste de la Provincia de Buenos Aires, pondrá en juego 11 bancas en Diputados .

La 2da sección incluye a los municipios de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate .

Con 661.721 electores habilitados, un 5% del total del padrón bonaerense, los vecinos de esta zona deberán acercarse a emitir voto el domingo: ¿quiénes son los candidatos que se presentan?

Partido por partido, todos los candidatos en la Segunda sección de Buenos Aires para las elecciones de este domingo

Para los 15 municipios de la Segunda sección, los candidatos a diputados provinciales por cada partido son:

Los candidatos en la Segunda sección de La Libertad Avanza

Natalia Blanco, procedente del acuerdo entre LLA y el PRO

Pablo Morillo

Analía Corvino

Alejandro Rabinovich

Ana Clara Petrocini

Ángel Torrano

Lorena Bincaz

Miguel Amadeo

Daiana Hergert

Gabriel Ziegler

Julia Marincovich

Los candidatos en la Segunda sección de Fuerza Patria

Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz

Evelyn F. Yanz

Carlos Puglelli

Cintia Romero

Fernando Martínez

Eugenia Lima

Juan Morales

Paula Obrador

Mariano Pinedo

Maira Ricciardelli

Germán De Rossi

Los candidatos de la Segunda sección electoral de HECHOS

Manuel Passaglia

María Paula Bustos

Ignacio Mateucci

Silvana Maldonado

Federico Agudo

Agustina Gruffat

Martín Genoud

Mara Kolberg

Santiago Esperanza

Flavia Cascardo

Giuliano Pelorosso

Los candidatos de la Segunda sección del Frente de Izquierda

Jorge Núñez

Patricia Gabriela Esther González

Juan José Valenza

Maylén Nazarena Quintos

David Daniel Gutiérrez

Lucía Ayelén Gómez

Matías Román Ravassio

Florencia Soledad Baudracco

Gonzalo Alfredo Rojas

Julieta Carolina González

José Francisco Domenech

Natalia Blanco, cabeza de lista por LLA en el marco del acuerdo con el PRO.

Los candidatos de la Segunda sección del Nuevo MAS

Florencia González

Juan Bautista Altamirano

María Ofelia Linarez

Matías Staciuk

Florencia Álvarez

Nahuel Melián

Eliana Quiroz

Exequiel Melián

Azul Piccone

Matías Campo

Evelyn Nieto

Los candidatos de la Segunda sección de Potencia

Ariel Bianchi

Ramona Zabala

José Serpi

Valeria Laureano

Diego Maranesi

Raquel Ferri

Marcelo Herrera

Mariana Barreto

Ramiro Pérez

Iara Boschman

Hernán Quintana

Los candidatos en la Segunda sección de Unión y Libertad

Constanza Moragues Santos

Marcelo Iglesias

Heidi Villegas

Raúl Lorenzo

Daniela Antúnez

Edgardo Tuliet

Diana Osuna

Roberto Duarte

Débora Colmao

Diego Rolán

Claudia Mekis

Los candidatos en la Segunda sección de Unión Liberal

Luciano Busso

Sol Guevara

Marcos Almada

S. Maris Luna

Antonio Miori

Mirna Fernández

Jonathan Sampallo

Camila G. Stagnaro

Marcelo Castillo

Cintia Franzoia

Luciano Acevedo

Diego Nanni, actual intendente de Exaltación de la Cruz, es cabeza de lista de Fuerza Patria.

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: ¿es obligatorio ir a votar?

Según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109), para los comicios locales el voto también es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años. Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que ocurre con los mayores de 70 años.

El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por un máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.

Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral: