Este domingo

Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Séptima Sección en Buenos Aires

Se pondrán en juego la renovación 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, con más de 13 millones de bonaerenses habilitados para acudir a las urnas.

En la jornada se pondrán en juego la renovación de 46 de los 92 diputados y de 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

Según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109), para los comicios locales el voto también es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años. Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que ocurre con los mayores de 70 años.

El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por un máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.

Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:

  • No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.
  • Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.

Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Séptima Sección

 La Séptima Sección incluye ocho distritos del centro bonaerense, con 285.047 votantes habilitados para elegir 3 senadores.

Está conformada por Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear. Para estos municipios, los candidatos de las distintas fuerzas por cada partido son:

La Libertad Avanza

  • Alejandro Speroni
  • Celeste Arouxet
  • Ezequiel Galli

Fuerza Patria

  • María Inés Laurini
  • Marcos Pisano
  • Evelyn Díaz

Somos Buenos Aires

  • Fernando Martini
  • Viviana Rodríguez
  • Federico Farina

Frente de Izquierda-Unidad

  • Emiliano Marín
  • Malén Cortés
  • Duilio Petrungaro

Alianza Potencia

  • Pedro Vigneau
  • Gabriela Paoltroni
  • Iván Stankievich

Unión y Libertad

  • Dalton Jauregui
  • Josefina Silverii
  • Matías Pascual

Alianza Unión Liberal

  • Eduardo Rocha
  • Andrea Álvarez
  • Gustavo Díaz

Frente Patriota Federal

  • José María López
  • Mercedes Tomasello
  • Rogelio Magallanes

Es con Vos

  • Jonathan Capra
  • Cecilia Travers
  • Ezequiel Ledesma

Nuevo MAS

  • Sofía Carneiro
  • Ramiro Manini
  • Ana María Iriart

Valores Republicanos

  • J. Manuel Tribiño
  • Mariana Donoso
  • Luis Godoy

Construyendo Porvenir

  • Paula Herrera
  • Luis López
  • Miriam Aguilar

Partido Libertario

  • José Pittelli
  • Solange Juárez
  • Daniel Meringer

Tiempo de Todos

  • Silvio Herrera
  • Liliana Molina
  • Iván Lizarraga
