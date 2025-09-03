Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Séptima Sección en Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, con más de 13 millones de bonaerenses habilitados para acudir a las urnas.

En la jornada se pondrán en juego la renovación de 46 de los 92 diputados y de 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

Según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109), para los comicios locales el voto también es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años. Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que ocurre con los mayores de 70 años.

El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por un máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.

Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:

No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.



ante organismos estatales por un año. Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.

Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Séptima Sección

La Séptima Sección incluye ocho distritos del centro bonaerense, con 285.047 votantes habilitados para elegir 3 senadores.

Está conformada por Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear. Para estos municipios, los candidatos de las distintas fuerzas por cada partido son:

La Libertad Avanza

Alejandro Speroni

Celeste Arouxet

Ezequiel Galli

Fuerza Patria

María Inés Laurini

Marcos Pisano

Evelyn Díaz

Somos Buenos Aires

Fernando Martini

Viviana Rodríguez

Federico Farina

Frente de Izquierda-Unidad

Emiliano Marín

Malén Cortés

Duilio Petrungaro

Alianza Potencia

Pedro Vigneau

Gabriela Paoltroni

Iván Stankievich

Unión y Libertad

Dalton Jauregui

Josefina Silverii

Matías Pascual

Alianza Unión Liberal

Eduardo Rocha

Andrea Álvarez

Gustavo Díaz

Frente Patriota Federal

José María López

Mercedes Tomasello

Rogelio Magallanes

Es con Vos

Jonathan Capra

Cecilia Travers

Ezequiel Ledesma

Nuevo MAS

Sofía Carneiro

Ramiro Manini

Ana María Iriart

Valores Republicanos

J. Manuel Tribiño

Mariana Donoso

Luis Godoy

Construyendo Porvenir

Paula Herrera

Luis López

Miriam Aguilar

Partido Libertario

José Pittelli

Solange Juárez

Daniel Meringer

Tiempo de Todos