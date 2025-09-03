Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Séptima Sección en Buenos Aires
Se pondrán en juego la renovación 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.
El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, con más de 13 millones de bonaerenses habilitados para acudir a las urnas.
En la jornada se pondrán en juego la renovación de 46 de los 92 diputados y de 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.
Según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109), para los comicios locales el voto también es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años. Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que ocurre con los mayores de 70 años.
El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por un máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.
Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:
- No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.
- Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.
Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Séptima Sección
La Séptima Sección incluye ocho distritos del centro bonaerense, con 285.047 votantes habilitados para elegir 3 senadores.
Está conformada por Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear. Para estos municipios, los candidatos de las distintas fuerzas por cada partido son:
La Libertad Avanza
- Alejandro Speroni
- Celeste Arouxet
- Ezequiel Galli
Fuerza Patria
- María Inés Laurini
- Marcos Pisano
- Evelyn Díaz
Somos Buenos Aires
- Fernando Martini
- Viviana Rodríguez
- Federico Farina
Frente de Izquierda-Unidad
- Emiliano Marín
- Malén Cortés
- Duilio Petrungaro
Alianza Potencia
- Pedro Vigneau
- Gabriela Paoltroni
- Iván Stankievich
Unión y Libertad
- Dalton Jauregui
- Josefina Silverii
- Matías Pascual
Alianza Unión Liberal
- Eduardo Rocha
- Andrea Álvarez
- Gustavo Díaz
Frente Patriota Federal
- José María López
- Mercedes Tomasello
- Rogelio Magallanes
Es con Vos
- Jonathan Capra
- Cecilia Travers
- Ezequiel Ledesma
Nuevo MAS
- Sofía Carneiro
- Ramiro Manini
- Ana María Iriart
Valores Republicanos
- J. Manuel Tribiño
- Mariana Donoso
- Luis Godoy
Construyendo Porvenir
- Paula Herrera
- Luis López
- Miriam Aguilar
Partido Libertario
- José Pittelli
- Solange Juárez
- Daniel Meringer
Tiempo de Todos
- Silvio Herrera
- Liliana Molina
- Iván Lizarraga
Las más leídas de Economía y Política
ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
Destacadas de hoy
Members
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios