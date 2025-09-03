Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Sexta Sección en Buenos Aires
Este domingo 7 de septiembre serán las elecciones en Provincia. Renovarán bancas de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense.
Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esta vez, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Además, varios municipios definirán a sus representantes locales.
En ese sentido, sumado a la cercanía de la jornada nacional de octubre, muchos ciudadanos se preguntan quiénes son los candidatos, según la sección electoral.
Elecciones en PBA: estos son todos los candidatos por la sexta sección
La sexta sección de la Provincia de Buenos Aires agrupa 27 municipios y cuenta con más de 600.000 electores. En este caso, se eligen 11 diputados provinciales.
Los partidos que abarca son: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.
Alianza LLA
- Oscar Liberman
- Carla Pannelli
- Héctor Gay
- Mariela Vitale
- Gustavo Coria
- Fernanda Coitinho
- Hao Yuan Lan
- Carola Bedouret
- Matías Besada
- Claudia Yañez
- Daniel Adler
Fuerza Patria
- Alejandro Dichiara
- Maite Alvado
- Esteban Acerbo
- Sofía Vannelli
- Álvaro Díaz
- Miriam Riat
- Gustavo Brusa
- Ángeles Trejo
- Nicolás Orfano
- M. Gisela Ghigliani
- David Alcalá
Somos Buenos Aires
- Andrés De Leo
- Priscila Minnaard
- Norberto García
- Trinidad Barda Schell
- Mariano Dello Russo
- Catherine González
- Ariel Menna
- Antonia Urruti
- José María Ares
- Marisa Pignatelli
- Diego Montero
FIT-U
- Héctor Zaris
- Lorena Savioli
- Néstor Conte
- Montserrat Gayone
- Gastón Canali
- Carla Zaris
- Juan Ángel Cappa
- Mariana Torres
- Iván Moya
- Julia Lagleyze
- Gustavo Burachik
- Alianza Potencia
- Miguel Donadío
- Roxana Almirón
- Franco Mombelli
- Valeria Busacca
- Fernando Mascetti
- Sonia Estrada
- Nicolás Jensen
- Sandra Giménez
- Jorge Mutti
- Nidia Burstein
- Daniel Jaramillo
Unión y Libertad
- Carlos Alonso
- María Martha Coria
- Ricardo Lepron
- Andrea Romero
- Juan Carlos Nieto
- Lorena Elizondo
- Néstor Dore
- Silvio Mosegui
- Martina Studio
- Franco Studio
Alianza U. Liberal
- José Luis Giannasi
- Evangelina Benítez
- César Pascualetti
- Silvana Aguilar
- Nicasio Martínez
- Erika Spitteler
- Guillermo Ecke Follonier
- Marcela Ramírez
- Roberto Scheel
- Claudia Bugallo
Fte. Patriota Federal
- Miguel Rodari
- Karina Molina
- Walter Bagnato
- Verónica Castillo
- Hugo López
- Camila Córdoba
- Pedro López
- Vanesa Mendoza
- Héctor Campos
- Lucía Bravo
- Roberto Gentile
Es con Vos
- Hernán González
- Leticia Calla
- Jaime Alper
- Vanesa Godoy
- Diego Aguirre
- Luján Bono
- Dante Lencina
- Nélida Schonfeld
- Roberto Stoessel
- Ana Hueche
- Mariano Rojas
- Política Obrera
- Martín Grecco
- Alejandra Vega
- Horacio Vitangeli
- Myriam González
- Jorge Arroquy
- Malena Ortíz
- Nicolás Domini
- Patricia Policano
- Carlos Limoncelli
- Mercedes Valles
- Cristian Feloy
Nuevo MAS
- Paula Abal
- Eduardo Fernández
- Oriana Panozzo
- Daniel Pascuan
- Jésica Smus
- Franco Cacheda
- Romina Orcesse
- Tomás Guagnini
- Mirta Demundo
- Lautaro González
- Rocío Martynaitis
Constr. Porvenir
- Ana María Sosa
- Raúl Luchetta
- Marta López
- Lorenzo Martínez
- Mirian D. Larrea
- Ángel Herrera
- Elba Mendoza
- Leandro Di Yorio
- Susana Prado
- Norberto Romero
- Ilda Rodríguez
Val. Republicanos
- Ariel Scorolli
- Paula Flamenco
- Enzo Griffith
- Katherine Riffo
- Marcelo Castro
- Eva Magallanes
- Álvaro M. De Toro
- Cintia Santos
- Jonatan Varela
- Katherine Astudillo
- Guillermo Regueira
- Tiempo de Todos
- Eber Irusta
- Alicia Sanabria
- Nicolás Escalante
- María Tenaglia
- Elías Hoyos
- M. de los Angeles Monjes
- Matías Tejeda
- Johanna Musi
- Mauro Neira
- Jessica Alegre
- Juan Pablo Ibarra
Partido Libertario
- Jorge Cusanelli
- Ada Ziaja
- Juan Rojas
- Rosa Rojas
- Gustavo Barua
- Lorena Acuña
- Claudio Vivas
- Yamila Torres
- Juan Carrizo
- Iris Noguera
- Lucas More
