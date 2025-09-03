Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Sexta Sección en Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esta vez, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Además, varios municipios definirán a sus representantes locales.

En ese sentido, sumado a la cercanía de la jornada nacional de octubre, muchos ciudadanos se preguntan quiénes son los candidatos, según la sección electoral.

Elecciones en PBA: estos son todos los candidatos por la sexta sección

La sexta sección de la Provincia de Buenos Aires agrupa 27 municipios y cuenta con más de 600.000 electores. En este caso, se eligen 11 diputados provinciales.

Los partidos que abarca son: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

Alianza LLA

Oscar Liberman

Carla Pannelli

Héctor Gay

Mariela Vitale

Gustavo Coria

Fernanda Coitinho

Hao Yuan Lan

Carola Bedouret

Matías Besada

Claudia Yañez

Daniel Adler

Fuerza Patria

Alejandro Dichiara

Maite Alvado

Esteban Acerbo

Sofía Vannelli

Álvaro Díaz

Miriam Riat

Gustavo Brusa

Ángeles Trejo

Nicolás Orfano

M. Gisela Ghigliani

David Alcalá

Somos Buenos Aires

Andrés De Leo

Priscila Minnaard

Norberto García

Trinidad Barda Schell

Mariano Dello Russo

Catherine González

Ariel Menna

Antonia Urruti

José María Ares

Marisa Pignatelli

Diego Montero

FIT-U

Héctor Zaris

Lorena Savioli

Néstor Conte

Montserrat Gayone

Gastón Canali

Carla Zaris

Juan Ángel Cappa

Mariana Torres

Iván Moya

Julia Lagleyze

Gustavo Burachik

Alianza Potencia

Miguel Donadío

Roxana Almirón

Franco Mombelli

Valeria Busacca

Fernando Mascetti

Sonia Estrada

Nicolás Jensen

Sandra Giménez

Jorge Mutti

Nidia Burstein

Daniel Jaramillo

Unión y Libertad

Carlos Alonso

María Martha Coria

Ricardo Lepron

Andrea Romero

Juan Carlos Nieto

Lorena Elizondo

Néstor Dore

Silvio Mosegui

Martina Studio

Franco Studio

Alianza U. Liberal

José Luis Giannasi

Evangelina Benítez

César Pascualetti

Silvana Aguilar

Nicasio Martínez

Erika Spitteler

Guillermo Ecke Follonier

Marcela Ramírez

Roberto Scheel

Claudia Bugallo

Fte. Patriota Federal

Miguel Rodari

Karina Molina

Walter Bagnato

Verónica Castillo

Hugo López

Camila Córdoba

Pedro López

Vanesa Mendoza

Héctor Campos

Lucía Bravo

Roberto Gentile





Es con Vos

Hernán González

Leticia Calla

Jaime Alper

Vanesa Godoy

Diego Aguirre

Luján Bono

Dante Lencina

Nélida Schonfeld

Roberto Stoessel

Ana Hueche

Mariano Rojas

Política Obrera

Martín Grecco

Alejandra Vega

Horacio Vitangeli

Myriam González

Jorge Arroquy

Malena Ortíz

Nicolás Domini

Patricia Policano

Carlos Limoncelli

Mercedes Valles

Cristian Feloy

Nuevo MAS

Paula Abal

Eduardo Fernández

Oriana Panozzo

Daniel Pascuan

Jésica Smus

Franco Cacheda

Romina Orcesse

Tomás Guagnini

Mirta Demundo

Lautaro González

Rocío Martynaitis

Constr. Porvenir

Ana María Sosa

Raúl Luchetta

Marta López

Lorenzo Martínez

Mirian D. Larrea

Ángel Herrera

Elba Mendoza

Leandro Di Yorio

Susana Prado

Norberto Romero

Ilda Rodríguez

Val. Republicanos

Ariel Scorolli

Paula Flamenco

Enzo Griffith

Katherine Riffo

Marcelo Castro

Eva Magallanes

Álvaro M. De Toro

Cintia Santos

Jonatan Varela

Katherine Astudillo

Guillermo Regueira

Tiempo de Todos

Eber Irusta

Alicia Sanabria

Nicolás Escalante

María Tenaglia

Elías Hoyos

M. de los Angeles Monjes

Matías Tejeda

Johanna Musi

Mauro Neira

Jessica Alegre

Juan Pablo Ibarra

Partido Libertario