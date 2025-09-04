Este domingo los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires asistirán a los comicios en un paso importante para definir el panorama de las elecciones legislativas 2025. Esta vez, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Además, varios municipios definirán a sus representantes locales.

Por eso, es importante que todas las personas conozcan los detalles acerca de hasta qué hora se puede votar y otras cuestiones puntuales relacionadas con la jornada.

Elecciones en PBA 2025: hasta qué hora se puede votar

En los próximos comicios, el ciudadano puede emitir su voto a partir de las 8 de la mañana del domingo. El cierre de urnas será a las 18 horas del mismo día.

En esta ocasión, los bonaerenses darán el presente en las urnas para votar con la Boleta Única de Papel (BUP), la primera vez en el territorio que se abandona la típica boleta sábana para ejecutar este formato que promete un sistema más ágil.

¿Cuándo arranca la veda electoral, qué restricciones incluye y qué pasa si no se cumple?

De acuerdo con la Ley Nacional Electoral, se prohibe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 20 del día anterior a la elección y hasta tres horas después de finalizados los comicios.

Esta restricción se aplica tanto a bares, restaurantes y locales comerciales, como a eventos públicos y privados. Esto quiere decir que el sábado por la noche no se vendería alcohol en los comercios.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral son:

Se prohíbe realizar actos públicos de campaña .

. Se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios.

También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.

y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular. Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales , una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo. La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

quedará restringida a partir de las 20 del sábado. La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.

está prohibida durante la veda electoral. Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Cuáles son las multas si no se cumple la veda

Las multas pueden ser monetarias o penales , según el tipo de actividad. Así: