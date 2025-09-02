Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Primera Sección en Buenos Aires

Más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para acudir a las urnas y participar de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo 7 de septiembre.

En los comicios, se pondrán en juego la renovación 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

La legislación establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años también para los comicios locales, según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109). Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que con los mayores de 70 años.

El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.

Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:

ante organismos estatales por un año. Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.

Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Primera Sección

En esta oportunidad, la sección electoral que más votantes habilitados aporte será la Primera, que a su vez será la que más bancas renueva en el Senado, con ocho.

Como resultado de los cambios demográficos de la última década y el crecimiento de nuevos cordones urbanos, esta sección reúne ahora a 4.732.831 votantes, 94.968 más que la que Tercera, histórico bastión del peronismo que quedó en segundo lugar.

La Primera sección electoral comprende 24 partidos del Gran Buenos Aires: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López

Según las encuestas, allí se dará también la mayor contienda electoral, con una pelea cabeza a cabeza entre la lista de Fuerza Patria y la de La Libertad Avanza, que "absorbió" al PRO con la intención de hacerle fuerza al oficialismo.

Alianza LLA

Diego Valenzuela

María Luz Bambaci

Luciano Olivera

Marisa Pirillo

Luis Palomino

Claudia Del Valle

Roberto Costa

Marina Casaretto

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Fernando Coronel

Roxana López

Mauro López García

Somos Buenos Aires

Julio Zamora

Josefina Mendoza

Emiliano Mansilla

María Margarita Djedjeian

Pablo Navarro

Fabiana Avalos

Esteban Cheiro

Carolina Sosa

Frente de Izquierda-Unidad

Romina Del Plá

Alejandro Bodart

Vanina Mancuso

Cristian Duarte

Paola Rodríguez

Néstor Pitrola

Laura Bogado

Facundo Pilarche

Alianza Potencia

Félix Lonigro

Mariángeles Boniface

Alejandro Bulacio

M. Inés Feldtmann

Francisco Cardozo

Dora Andres

Bruno De Nardo

Claudia Spoltore

Unión y Libertad

Ignacio De Jáuregui

Romina Moreyra

Arnaldo Bresciani

Cintia Machuca

Jonatan Laprida

Luisa Vega

Norberto Gallafent

Patricia López

Alianza U. Liberal

Eduardo Bisognin

Agustina Santillán

Carlos Harendorf

Delma Ricci

Ítalo Barra

Tamara Carabajal

Mariano Llorente

Mónica Cuevas

Frente Patriota Federal

Ernesto Arienzo

Elsa Carabillo

Miguel Sofía

Claudia Delgado

Agustín Fernández

Ruth González

Carlos Sainz

Silvia Labraga

Es con Vos

Martín Ayerbe

Romina Cortaberria

Enrique Silva

M. Cristina Ballina

Jorge Cáceres

Ximena Montes

Tomás Perinetti

Gladis Iñiguez

Política Obrera

Pablo Busch

Patricia Urones

Carlos Frigoli

Felisa Salazar

Walter Altavista

María de los Á. Cabral

Héctor Ochoa

Nadia Cappa

Nuevo MAS

Lucas Correa

Andrea Nuñez

Alejandro Lach

Marina Alonso

Victor De Rossi

M. Elena Rodríguez

Luca Vazquez

María Petraglia

Construyendo Porvenir

Javier Anchava

Mónica Iserte

César Purulla

Erika Matta

Víctor Quipildor

Mónica Cañete

Marcos Klein Vitale

Sabrina Balsamo

Partido Libertario

Sergio Palahy

Andrea Martínez

Agustín Rau

Adriana G. Rossetti

Pedro G. Pagnanelli

Eliana Matko

Alejandro P. Atamaniuk

Betiana Trevisan

Valores Republicanos

Pablo K. Cabrera

Claudia Rivero

Alejandro Cordera

Yésica Gutiérrez

Walter Frías

Florencia Álvarez

Fabián Kipper

Luciana Enrique

Tiempo de Todos