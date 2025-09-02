Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Primera Sección en Buenos Aires
Se pondrán en juego la renovación 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.
Más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para acudir a las urnas y participar de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo 7 de septiembre.
En los comicios, se pondrán en juego la renovación 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.
La legislación establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años también para los comicios locales, según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109). Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que con los mayores de 70 años.
El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.
Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:
- No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.
- Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.
Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Primera Sección
En esta oportunidad, la sección electoral que más votantes habilitados aporte será la Primera, que a su vez será la que más bancas renueva en el Senado, con ocho.
Como resultado de los cambios demográficos de la última década y el crecimiento de nuevos cordones urbanos, esta sección reúne ahora a 4.732.831 votantes, 94.968 más que la que Tercera, histórico bastión del peronismo que quedó en segundo lugar.
La Primera sección electoral comprende 24 partidos del Gran Buenos Aires: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López
Según las encuestas, allí se dará también la mayor contienda electoral, con una pelea cabeza a cabeza entre la lista de Fuerza Patria y la de La Libertad Avanza, que "absorbió" al PRO con la intención de hacerle fuerza al oficialismo.
Alianza LLA
- Diego Valenzuela
- María Luz Bambaci
- Luciano Olivera
- Marisa Pirillo
- Luis Palomino
- Claudia Del Valle
- Roberto Costa
- Marina Casaretto
Fuerza Patria
- Gabriel Katopodis
- Malena Galmarini
- Mario Ishii
- Mónica Macha
- Fernando Coronel
- Roxana López
- Mauro López García
Somos Buenos Aires
- Julio Zamora
- Josefina Mendoza
- Emiliano Mansilla
- María Margarita Djedjeian
- Pablo Navarro
- Fabiana Avalos
- Esteban Cheiro
- Carolina Sosa
Frente de Izquierda-Unidad
- Romina Del Plá
- Alejandro Bodart
- Vanina Mancuso
- Cristian Duarte
- Paola Rodríguez
- Néstor Pitrola
- Laura Bogado
- Facundo Pilarche
- Alianza Potencia
- Félix Lonigro
- Mariángeles Boniface
- Alejandro Bulacio
- M. Inés Feldtmann
- Francisco Cardozo
- Dora Andres
- Bruno De Nardo
- Claudia Spoltore
Unión y Libertad
- Ignacio De Jáuregui
- Romina Moreyra
- Arnaldo Bresciani
- Cintia Machuca
- Jonatan Laprida
- Luisa Vega
- Norberto Gallafent
- Patricia López
- Alianza U. Liberal
- Eduardo Bisognin
- Agustina Santillán
- Carlos Harendorf
- Delma Ricci
- Ítalo Barra
- Tamara Carabajal
- Mariano Llorente
- Mónica Cuevas
Frente Patriota Federal
- Ernesto Arienzo
- Elsa Carabillo
- Miguel Sofía
- Claudia Delgado
- Agustín Fernández
- Ruth González
- Carlos Sainz
- Silvia Labraga
Es con Vos
- Martín Ayerbe
- Romina Cortaberria
- Enrique Silva
- M. Cristina Ballina
- Jorge Cáceres
- Ximena Montes
- Tomás Perinetti
- Gladis Iñiguez
Política Obrera
- Pablo Busch
- Patricia Urones
- Carlos Frigoli
- Felisa Salazar
- Walter Altavista
- María de los Á. Cabral
- Héctor Ochoa
- Nadia Cappa
Nuevo MAS
- Lucas Correa
- Andrea Nuñez
- Alejandro Lach
- Marina Alonso
- Victor De Rossi
- M. Elena Rodríguez
- Luca Vazquez
- María Petraglia
Construyendo Porvenir
- Javier Anchava
- Mónica Iserte
- César Purulla
- Erika Matta
- Víctor Quipildor
- Mónica Cañete
- Marcos Klein Vitale
- Sabrina Balsamo
Partido Libertario
- Sergio Palahy
- Andrea Martínez
- Agustín Rau
- Adriana G. Rossetti
- Pedro G. Pagnanelli
- Eliana Matko
- Alejandro P. Atamaniuk
- Betiana Trevisan
Valores Republicanos
- Pablo K. Cabrera
- Claudia Rivero
- Alejandro Cordera
- Yésica Gutiérrez
- Walter Frías
- Florencia Álvarez
- Fabián Kipper
- Luciana Enrique
Tiempo de Todos
- Guillermo Vidal
- Cristina Colombini
- Alejandro Groglio
- Silvia Colombini
- César Mercado
- Epifanía Domínguez
- Carlos Rithaud
- Carina Cháves
