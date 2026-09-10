La carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comienza a tomar forma de cara a las elecciones de 2027.

Una nueva encuesta ubica al PRO al frente de la intención de voto por espacio político, mientras que La Libertad Avanza queda en tercer lugar, detrás de una alternativa de centro-derecha.

El relevamiento fue realizado por DC Consultores entre el 23 y el 27 de agosto , sobre 918 casos y con un margen de error de +/- 2,5%. Según los resultados, el PRO reúne el 38,4% de la intención de voto, seguido por una “alternativa de centro-derecha” con el 33,6%. La Libertad Avanza alcanza el 14,2%, mientras que el peronismo obtiene el 13,8%.

Encuesta CABA 2027: el PRO lidera la intención de voto y Patricia Bullrich encabeza las preferencias de los porteños

Encuesta en CABA: cuánto mide el PRO, La Libertad Avanza y el peronismo

El relevamiento, realizado por DC Consultores entre el 23 y el 27 de agosto sobre 918 casos y con un margen de error de ±2,5%, plantea un escenario favorable para el PRO de cara a las elecciones de 2027.

Ante la pregunta sobre a quién votarían si los comicios fueran el próximo domingo, el 38,4% eligió al PRO, mientras que el 33,6% se inclinó por una “alternativa de centro-derecha”. La Libertad Avanza obtuvo el 14,2% y el peronismo, el 13,8%.

En conjunto, el PRO y la alternativa de centro-derecha reúnen el 72% de las respuestas .

El dato refleja el peso que conserva ese espacio del electorado porteño, aunque también evidencia una fuerte dispersión entre distintas propuestas.

LLA, por su parte, se ubica en un tercer lugar y con una diferencia considerable respecto de las dos opciones que encabezan el sondeo.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Jorge Macri: cómo quedaron los dirigentes

La encuesta también consultó por la imagen de distintos dirigentes que podrían tener protagonismo en la elección porteña de 2027.

Patricia Bullrich aparece primera, con un 43,2% de imagen positiva. Detrás se encuentran Mauricio Macri, con el 35,8%, y Jorge Macri, con el 34,3%.

Bullrich también encabeza la consulta sobre quién tendría mayores posibilidades de ganar la elección. El 56,7% de los encuestados considera que podría imponerse en 2027.

En esa pregunta, Leandro Santoro reúne el 21,5%, Daniel Hadad alcanza el 16,7% y Sandra Pettovello obtiene el 5,1%.

Qué reclaman los porteños al próximo jefe de Gobierno

El relevamiento también indagó cuáles son las principales demandas de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires de cara a la próxima gestión.

La principal expectativa está vinculada con la gestión de los problemas cotidianos: el 53,7% de los encuestados señaló como prioridad que el próximo jefe de Gobierno pueda “resolver lo cotidiano sin discursos”.

En segundo lugar, el 24,1% manifestó que espera que no se incrementen los impuestos ni las tasas.

Por otra parte, el 14,8% consideró fundamental que exista un mayor diálogo, mientras que el 7,4% destacó la necesidad de que el próximo mandatario porteño tenga autonomía frente a las decisiones del Gobierno nacional.