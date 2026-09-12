La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 11 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1197 - Mesa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

1° 1197 11° 0235 2° 0990 12° 4142 3° 8591 13° 1435 4° 3044 14° 2723 5° 1311 15° 8487 6° 5779 16° 3662 7° 9964 17° 8558 8° 5724 18° 3874 9° 0141 19° 1148 10° 1974 20° 9085

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar unión, diálogo y acuerdos; su estado refleja estabilidad y apoyo en tu vida.

Si está ordenada indica claridad y control; si está rota o vacía puede señalar carencias, conflictos o decisiones pendientes.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.