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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 11 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1197 - Mesa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

 1°1197 11°0235
 0990  12°4142
 3°8591 13°1435 
 3044  14°2723 
 1311  15°8487 
 6°5779  16°3662
 9964  17°8558 
 5724  18°3874 
 0141  19°1148 
 10°1974 20°9085 

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¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar unión, diálogo y acuerdos; su estado refleja estabilidad y apoyo en tu vida.

Si está ordenada indica claridad y control; si está rota o vacía puede señalar carencias, conflictos o decisiones pendientes.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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