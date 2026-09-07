El economista Domingo Cavallo, el arquitecto de la estabilidad en la década del ’90, analizó el escenario económico y cambiario que hoy enfrenta Javier Milei y dejó una serie de recomendaciones al Gobierno de cara al año electoral.

En una extensa entrevista con Canal 26, el exministro aprobó en líneas generales el plan del Gobierno, pero consideró que todavía resta liberar el dólar para reactivar la economía y explicó su plan para hacerlo.

El exfuncionario de Carlos Menem sostuvo que la inflación “va a seguir bajando”, pero advirtió que “tiene que combinarse con una reactivación de la economía y con crecimiento”.

“El Gobierno confía mucho en las inversiones que van a venir atraídas por el RIGI. Ahí veo un poco de ilusión, basada en que, en este momento, los precios internacionales de la energía, de los minerales y también de la agricultura están muy altos. Viniendo inversiones a esos sectores, donde tenemos muy valiosos recursos naturales, hay muy buenas perspectivas de crecimiento”, explicó.

Sin embargo, consideró que, para lograr este crecimiento, “tiene que haber inversión no solo en las grandes empresas y grandes proyectos, sino en toda la estructura económica”.

Para el economista, “hasta ahora el Gobierno no ha prestado suficiente atención a organizar un sistema monetario, cambiario y financiero capaz de generar financiamiento para la inversión de todo tipo de empresas y que haya crédito en general”.

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El plan de Cavallo para que Milei “reorganice” el dólar y la economía

Hace ya un largo tiempo que, a través de entradas a su blog y distintas entrevistas, Cavallo insiste en la necesidad de levantar el cepo cambiario y liberar al dólar. Esta vez, no fue la excepción.

El economista reiteró que el Gobierno debería “eliminar totalmente el cepo a las empresas, levantar las restricciones al movimiento de capitales y avanzar en dirección de una economía con movimiento de capitales totalmente libres”.

“Hay que darle al dólar, como proponía Milei en la campaña electoral pero luego dejó de lado, carácter de moneda de curso legal”, planteó el creador de la Ley de Convertibilidad.

“Que se puedan hacer en dólares todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino contratos a mediano y largo plazo, incluso depósitos, préstamos, todo con las mismas reglas que para los depósitos y para las transacciones en pesos”, explicó.

Al mismo tiempo, para lograr esto, indicó que el Banco Central (BCRA) necesita acumular más reservas.

La comparación de Cavallo con la Convertibilidad

Por último, Domingo Cavallo trazó una comparación sobre lo que podría pasar con Milei.

El especialista recordó la experiencia del gobierno de Carlos Menem y de la Convertibilidad, cuando el 1° de abril de 1991, después de menos de 1000 días de gestión, se liberalizó el funcionamiento del sistema financiero y la inflación bajó en los primeros 12 meses al 20% anual, con un crecimiento económico de 10%.

“ Eso lo puede lograr Milei antes de las elecciones y lo va a ayudar mucho a ganar las elecciones”, aseguró.

“Independientemente de si gana o no las elecciones, que ojalá las gane, pero incluso si le sucediera a otra persona, en un caso en que la economía está no solo estabilizándose, sino creciendo, no va a ser lógico que pegue un viraje y genere de nuevo condiciones de estancamientos y aceleración inflacionaria”, consideró el exministro de Economía.

“Creo que aquí hay una posibilidad muy buena de salir adelante. Lo único es que le tienen que perder el miedo”, concluyó.