En esta noticia La estrategia preelectoral para los inversores, según Soledad López

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el mercado ya empieza a mirar de cerca el calendario político. Hoy, la volatilidad que suele acompañar a los procesos electorales argentinos vuelve a poner el foco en cómo armar una cartera de inversión que resista los vaivenes previos a los comicios.

El escenario se complica con un dato adicional: el petróleo volvió a subir con fuerza en las últimas semanas y el Brent llegó a operar cerca de u$s 110 por barril. Así, la combinación del año electoral cada vez más cerca y un contexto energético volátil obliga a repensar qué activos conviene privilegiar.

En ese marco, Soledad López, analista de Rava Bursátil, brindó recomendaciones concretas en diálogo con Pulso Financiero, el programa de El Cronista Stream.

La estrategia preelectoral para los inversores, según Soledad López

López fue tajante sobre quién debe tomar las decisiones de una cartera: “La cartera es nuestra, son nuestros activos. Yo decido con cuánto”, explicó, y agregó que la clave está en elegir bien el activo dentro de un mercado que calificó como dividido y conocer el riesgo que se está asumiendo.

Sobre el sector financiero, la analista de Rava Bursátil marcó cautela: “No es un rojo, es un amarillo, cuidado con esto, porque los balances no vienen dando bien”, señaló, aunque aclaró que “vinieron un poco mejor que los anteriores”.

Explicó además qué podría pasar ante un resultado electoral favorable para Javier Milei: “Frente a una elección positiva, de una continuidad del gobierno, enseguida los bancos son lo que más reaccionan, porque te baja el riesgo país, sube el sector financiero y vuela”.

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Luego, la analista advirtió también sobre un error frecuente entre los inversores: “Lo que más bajó no quiere decir que sea lo que más suba”, sostuvo. “Comprar lo que más bajó, para mí eso es un error”, remarcó.

De cara a los comicios, pidió que cada inversor sea honesto con su propio apetito de riesgo: “El inversor tiene que sentarse, ser franco con uno mismo sobre cuánto yo quiero de mi patrimonio, de mis inversiones, atravesar la elección argentina”.

Para ilustrar esto, tomó como referencia a Brasil: “Miro la situación de Brasil [con elecciones este mes de octubre] y veo cómo los mercados se mueven por las encuestas y yo pienso, las encuestas, ¿cuántas veces han pifiado ese resultado?”, planteó.

En este sentido, fue tajante: “La diversificación me parece clave”, y advirtió que el tramo final de la campaña suele ser el más movido. “Las elecciones se ponen muy difíciles y en el último tramo es donde más empeora, porque salta cualquier cosa”.

Como conclusión, como test de apetito de riesgo, propuso una pregunta simple: “La pregunta es si vos te vas a dormir tranquilo el viernes a las cinco de la tarde”, el último día de mercado abierto antes de la apertura del lunes posterior a la elección. “Si vos me decís que sí, armaste tu cartera de inversión acorde a tu riesgo”, cerró.