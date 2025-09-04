Elecciones: este documento no será válido para votar el 7 de septiembre

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires para renovar las bancas en ambas cámaras a nivel provincial y se difundió la lista de los documentos que son válidos para presentarse a votar. En este sentido, hay tres que no se encuentran habilitados para sufragar.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó con qué documentos está permitido presentarse a votar en las elecciones del domingo 7 de septiembre y hay una serie de certificados que no están permitidos para enseñar ante las autoridades de mesa y emitir el sufragio en el cuarto oscuro.

Según la normativa vigente, los siguientes documentos no son válidos para emitir el voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

DNI digital en Mi Argentina : aunque contiene el número de documento y es muy similar al físico, no es válido para sufragar.

: aunque contiene el número de documento y es muy similar al físico, no es válido para sufragar. Pasaporte : este documento no habilita a una persona a poder votar pese a tener información personal.

: este documento no habilita a una persona a poder votar pese a tener información personal. Licencia de conducir: aunque tenga el número de documento, el carnet de manejo no es un elemento habilitado al momento de presentarse a votar.

Cuáles son los documentos habilitados para votar

Actualmente se puede votar con seis tipos de documentos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Los mismos se encuentran habilitados por la Junta Electoral Bonaerense y son los validados para emitir el voto.

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI (Libreta Verde)

DNI (Libreta Celeste)

DNI Tarjeta de Libreta Celeste

DNI Tarjeta

Cómo se compone cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires

Las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se dividen por secciones electorales y cada una está formada por diferentes municipios.

Por su parte, las secciones se componen de la siguiente manera:

Primera sección electoral de PBA:

Campana

Escobar

Gral. Las Heras

Gral. Rodríguez

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Moreno

Morón

Navarro

Pilar

San Isidro

San Fernando

San Martín

San Miguel

Suipacha

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Segunda sección electoral de PBA:

Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Carmen De Areco

Colón

Exaltación De La Cruz

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Andrés De Giles

San Antonio De Areco

San Nicolás

San Pedro

Zárate

Tercera sección electoral de PBA:

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Berisso

Brandsen

Cañuelas

Ensenada

Esteban Echeverria

Ezeiza

Florencio Varela

La Matanza

Lanús

Lobos

Lomas De Zamora

Magdalena

Presidente Perón

Punta Indio

Quilmes

San Vicente

Cuarta sección electoral en PBA:

Alberti

Bragado

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chacabuco

Chivilcoy

Florentino Ameghino

General Arenales

General Pinto

General Viamonte

General Villegas

Hipólito Yrigoyen

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Nueve de Julio

Pehuajó

Rivadavia

Trenque Lauquen

Quinta sección electoral de PBA:

Ayacucho

Balcarce

Castelli

Chascomús

Dolores

General Alvarado

General Belgrano

General Guido

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pueyrredón

La Costa

Las Flores

Lezama

Lobería

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Rauch

San Cayetano

Tandil

Tordillo

Villa Gesell

Sexta sección electoral de PBA:

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Bahía Blanca

Benito Juárez

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Guaminí

General Lamadrid

Laprida

Monte Hermoso

Patagones

Pellegrini

Puan

Saavedra

Salliqueló

Tornquist

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villarino

Séptima sección electoral de PBA:

Azul

Bolívar

General Alvear

Olavarría

Roque Pérez

Saladillo

Tapalqué

25 de Mayo

Octava sección electoral de PBA: