Elecciones: este documento no será válido para votar el 7 de septiembre

Se confirmaron cuáles son los documentos habilitados para votar en las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

En esta noticia

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires para renovar las bancas en ambas cámaras a nivel provincial y se difundió la lista de los documentos que son válidos para presentarse a votar. En este sentido, hay tres que no se encuentran habilitados para sufragar.

Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Quinta Sección en Buenos Aires

Elecciones 2025: cómo justificar que no puedo ir a votar

Elecciones PBA: que documentos no están habilitados para votar 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó con qué documentos está permitido presentarse a votar en las elecciones del domingo 7 de septiembre y hay una serie de certificados que no están permitidos para enseñar ante las autoridades de mesa y emitir el sufragio en el cuarto oscuro.

Según la normativa vigente, los siguientes documentos no son válidos para emitir el voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

  • DNI digital en Mi Argentina: aunque contiene el número de documento y es muy similar al físico, no es válido para sufragar.
  • Pasaporte: este documento no habilita a una persona a poder votar pese a tener información personal.
  • Licencia de conducir: aunque tenga el número de documento, el carnet de manejo no es un elemento habilitado al momento de presentarse a votar.

Cuáles son los documentos habilitados para votar

Actualmente se puede votar con seis tipos de documentos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Los mismos se encuentran habilitados por la Junta Electoral Bonaerense y son los validados para emitir el voto.

  • Libreta Cívica
  • Libreta de Enrolamiento
  • DNI (Libreta Verde)
  • DNI (Libreta Celeste)
  • DNI Tarjeta de Libreta Celeste
  • DNI Tarjeta

Cómo se compone cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires

Las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se dividen por secciones electorales y cada una está formada por diferentes municipios.

Por su parte, las secciones se componen de la siguiente manera:

Primera sección electoral de PBA:

  • Campana
  • Escobar
  • Gral. Las Heras
  • Gral. Rodríguez
  • Hurlingham
  • Ituzaingó
  • José C. Paz
  • Luján
  • Malvinas Argentinas
  • Marcos Paz
  • Mercedes
  • Merlo
  • Moreno
  • Morón
  • Navarro
  • Pilar
  • San Isidro
  • San Fernando
  • San Martín
  • San Miguel
  • Suipacha
  • Tigre
  • Tres de Febrero
  • Vicente López

Segunda sección electoral de PBA:

  • Arrecifes
  • Baradero
  • Capitán Sarmiento
  • Carmen De Areco
  • Colón
  • Exaltación De La Cruz
  • Pergamino
  • Ramallo
  • Rojas
  • Salto
  • San Andrés De Giles
  • San Antonio De Areco
  • San Nicolás
  • San Pedro
  • Zárate

Tercera sección electoral de PBA:

  • Almirante Brown
  • Avellaneda
  • Berazategui
  • Berisso
  • Brandsen
  • Cañuelas
  • Ensenada
  • Esteban Echeverria
  • Ezeiza
  • Florencio Varela
  • La Matanza
  • Lanús
  • Lobos
  • Lomas De Zamora
  • Magdalena
  • Presidente Perón
  • Punta Indio
  • Quilmes
  • San Vicente

Cuarta sección electoral en PBA:

  • Alberti
  • Bragado
  • Carlos Casares
  • Carlos Tejedor
  • Chacabuco
  • Chivilcoy
  • Florentino Ameghino
  • General Arenales
  • General Pinto
  • General Viamonte
  • General Villegas
  • Hipólito Yrigoyen
  • Junín
  • Leandro N. Alem
  • Lincoln
  • Nueve de Julio
  • Pehuajó
  • Rivadavia
  • Trenque Lauquen

Quinta sección electoral de PBA:

  • Ayacucho
  • Balcarce
  • Castelli
  • Chascomús
  • Dolores
  • General Alvarado
  • General Belgrano
  • General Guido
  • General Lavalle
  • General Madariaga
  • General Paz
  • General Pueyrredón
  • La Costa
  • Las Flores
  • Lezama
  • Lobería
  • Maipú
  • Mar Chiquita
  • Monte
  • Necochea
  • Pila
  • Pinamar
  • Rauch
  • San Cayetano
  • Tandil
  • Tordillo
  • Villa Gesell

Sexta sección electoral de PBA:

  • Adolfo Alsina
  • Adolfo Gonzales Chaves
  • Bahía Blanca
  • Benito Juárez
  • Coronel Dorrego
  • Coronel Pringles
  • Coronel Rosales
  • Coronel Suárez
  • Daireaux
  • Guaminí
  • General Lamadrid
  • Laprida
  • Monte Hermoso
  • Patagones
  • Pellegrini
  • Puan
  • Saavedra
  • Salliqueló
  • Tornquist
  • Tres Arroyos
  • Tres Lomas
  • Villarino

Séptima sección electoral de PBA:

  • Azul
  • Bolívar
  • General Alvear
  • Olavarría
  • Roque Pérez
  • Saladillo
  • Tapalqué
  • 25 de Mayo

Octava sección electoral de PBA:

  • La Plata
