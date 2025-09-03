Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Quinta Sección en Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, según así lo establece el padrón electoral, más de 13 millones de bonaerenses están habilitados a ejercer su derecho al voto .

En el territorio bonaerense -el distrito con mayor cantidad de electores del país-, se pondrán en juego 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en la Cámara de Senadores . Además, también se elegirán concejales y consejeros escolares en los respectivos municipios.

Vale resaltar que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos que tengan entre 18 y 70 años. No obstante, los menores de 16 y 17 años pueden sufragar, aunque su participación es voluntaria . Lo mismo ocurre con aquellas personas que sean mayores de 70 años.

Por ende, los bonaerenses que estén habilitados y no ejerzan su derecho, tendrán que abonar una multa que oscila entre los $ 1000 y $ 2000. Asimismo, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:

No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.



ante organismos estatales por un año. Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.

Elecciones en PBA 2025: quiénes son los candidatos en la Quinta Sección

La Quinta Sección, que pondrá en la que se elegirán cinco nuevos senadores , está formada por 27 partidos de la costa atlántica y el sudeste de la provincia. En total, hay 1.290.948 personas que están habilitadas para votar.

Esta sección reúne a Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell .

Alianza LLA

Guillermo Montenegro

Cecilia Martínez

Matías De Urraza

Luján Fiego

Luis Valiante

Fuerza Patria

Fernanda Raverta

Jorge Paredi

M. Laura García

Marcelo Sosa

Nancy Cáceres

Somos Buenos Aires

Maximiliano Suescun

M. Eugenia Libera

Carlos Unibaso

M. Haydée Condino

Emanuel Pecarrere

FIT-U

Alejandro Martínez

Victoria Martínez

Miguel Ángel Arena

Sonia Magasinik

Nahuel Domínguez

Frente Potencia

Fabio Molinero

Flavia Abud

Francisco Kovacs

Ana Martínez

Enrique Borsi

Unión y Libertad

Juan Obiol

Sandra Dell'Aquila

Claudio Jaime

Diana Irrasabal

Cristian Taborga

Alianza Unión Liberal

Horacio Rivara

Susana Valle

J. Luis Iriarte

Andrea Gutiérrez

Simón Olivarez

Frente Patriota Federal

Marcelo Freitas

Nancy Castillo

Daniel Ferreyra

Zulema Bogado

Adrián Zapata

Es con Vos

Eliel Corigliano

Maira Bicco

Martín Di Domenico

A. del Valle Romero

Marcos Costantini

Nuevo MAS

Marcos Pascuan

Nora Caro

Facundo Beccalli

Natalia San Miguel

Miguel Pilcic

Política Obrera

Agustina Vaccaroni

Germán Olivera

M. Inés Meisegeier

Antonio Levato

Daniela Rumbola

Tiempo de Todos

Jorge Pintos

Mariela Lobartolo

Florentín Barrios

Romina Peñalver

Gonzalo Córdoba

Construcción Porvenir

Mario Garberoglio

M. Eugenia Echeverría

José Conti

Margarita Fernández

Ricardo González

Partido Libertario

Lucía Lamothe

Ángel Annacondia

Susana Martinengo

Matías Pérez

Mayli Luque

Valores Republicanos

Víctor Bazán

Mónica Zaccaria

Adelino Goncalves

Alicia Alegre

Sergio Alvarado

Dónde voto en en la Provincia: consultá el padrón electoral 2025

A continuación, los pasos que deberán seguir los electores bonaerenses para averiguar a qué establecimiento tendrán que asistir:

Acceder al portal web oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires - padron.gba.gob.ar -.

-. Introducir el número de documento de identidad.

Seleccionar el género según consta en el DNI.

Completar el código de verificación.

Presionar el botón "Consultar".