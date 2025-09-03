Edición: Argentina
Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Quinta Sección en Buenos Aires

El próximo domingo se renovarán las bancas de 46 diputados y 23 senadores bonaerenses. Además, los electores también elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

En esta noticia

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, según así lo establece el padrón electoral, más de 13 millones de bonaerenses están habilitados a ejercer su derecho al voto.

En el territorio bonaerense -el distrito con mayor cantidad de electores del país-, se pondrán en juego 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en la Cámara de Senadores. Además, también se elegirán concejales y consejeros escolares en los respectivos municipios.

Vale resaltar que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos que tengan entre 18 y 70 años. No obstante, los menores de 16 y 17 años pueden sufragar, aunque su participación es voluntaria. Lo mismo ocurre con aquellas personas que sean mayores de 70 años.

Por ende, los bonaerenses que estén habilitados y no ejerzan su derecho, tendrán que abonar una multa que oscila entre los $ 1000 y $ 2000. Asimismo, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral: 

  • No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.
  • Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.
Elecciones en PBA: más de 13 millones de electores están habilitados a votar

Elecciones en PBA 2025: quiénes son los candidatos en la Quinta Sección

La Quinta Sección, que pondrá en la que se elegirán cinco nuevos senadores, está formada por 27 partidos de la costa atlántica y el sudeste de la provincia. En total, hay 1.290.948 personas que están habilitadas para votar.

Esta sección reúne a Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Alianza LLA

  • Guillermo Montenegro
  • Cecilia Martínez
  • Matías De Urraza
  • Luján Fiego
  • Luis Valiante

Fuerza Patria

  • Fernanda Raverta
  • Jorge Paredi
  • M. Laura García
  • Marcelo Sosa
  • Nancy Cáceres

Somos Buenos Aires

  • Maximiliano Suescun
  • M. Eugenia Libera
  • Carlos Unibaso
  • M. Haydée Condino
  • Emanuel Pecarrere

FIT-U

  • Alejandro Martínez
  • Victoria Martínez
  • Miguel Ángel Arena
  • Sonia Magasinik
  • Nahuel Domínguez

Frente Potencia

  • Fabio Molinero
  • Flavia Abud
  • Francisco Kovacs
  • Ana Martínez
  • Enrique Borsi

Unión y Libertad

  • Juan Obiol
  • Sandra Dell'Aquila
  • Claudio Jaime
  • Diana Irrasabal
  • Cristian Taborga

Alianza Unión Liberal

  • Horacio Rivara
  • Susana Valle
  • J. Luis Iriarte
  • Andrea Gutiérrez
  • Simón Olivarez

Frente Patriota Federal

  • Marcelo Freitas
  • Nancy Castillo
  • Daniel Ferreyra
  • Zulema Bogado
  • Adrián Zapata

Es con Vos

  • Eliel Corigliano
  • Maira Bicco
  • Martín Di Domenico
  • A. del Valle Romero
  • Marcos Costantini

Nuevo MAS

  • Marcos Pascuan
  • Nora Caro
  • Facundo Beccalli
  • Natalia San Miguel
  • Miguel Pilcic

Política Obrera

  • Agustina Vaccaroni
  • Germán Olivera
  • M. Inés Meisegeier
  • Antonio Levato
  • Daniela Rumbola

Tiempo de Todos

  • Jorge Pintos
  • Mariela Lobartolo
  • Florentín Barrios
  • Romina Peñalver
  • Gonzalo Córdoba

Construcción Porvenir

  • Mario Garberoglio
  • M. Eugenia Echeverría
  • José Conti
  • Margarita Fernández
  • Ricardo González

Partido Libertario

  • Lucía Lamothe
  • Ángel Annacondia
  • Susana Martinengo
  • Matías Pérez
  • Mayli Luque

Valores Republicanos

  • Víctor Bazán
  • Mónica Zaccaria
  • Adelino Goncalves
  • Alicia Alegre
  • Sergio Alvarado

Dónde voto en en la Provincia: consultá el padrón electoral 2025

A continuación, los pasos que deberán seguir los electores bonaerenses para averiguar a qué establecimiento tendrán que asistir:

  • Acceder al portal web oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires -padron.gba.gob.ar-.
  • Introducir el número de documento de identidad.
  • Seleccionar el género según consta en el DNI.
  • Completar el código de verificación.
  • Presionar el botón "Consultar".

Al finalizar, el sistema mostrará información completa que incluye el nombre del establecimiento educativo donde deberán votar, su dirección exacta, el distrito correspondiente, el número de mesa asignado y el orden del votante.

