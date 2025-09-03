Dónde voto: consultá el Padrón Electoral de las Elecciones de la Provincia de Buenos Aires

Los electores de la Provincia de Buenos Aires que participen de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre de 2025 ya pueden consultar el padrón electoral definitivo.

Realizar este trámite es fundamental para poder conocer el lugar de votación exacto y agilizar el proceso durante la jornada. Se debe tener en cuenta que en muchos casos se reasignaron los lugares de votación.

¿Cómo consultar el padrón electoral en Buenos Aires 2025?

La Junta Electoral bonaerense habilitó la consulta online del padrón. Para verificar dónde votar, es necesario seguí con pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Escribir el número de DNI.

Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.

Completar el código de verificación y hacer clic en "Consultar".

Al finalizar, el sistema informará:

El nombre y dirección de la escuela asignada.

El distrito electoral.

El número de mesa.

El número de orden en el listado de votantes.

Es importante consultar el padrón con anticipación, ya que algunos establecimientos cambiaron respecto de elecciones anteriores.

¿Qué se vota en la Provincia de Buenos Aires?

En estos comicios, los bonaerenses deberán elegir:

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.

46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Concejales y consejeros escolares en distintos distritos.

Estas elecciones son clave porque renovarán parte de la Legislatura provincial y definirán autoridades locales en el territorio más poblado del país.

¿Por qué los bonaerenses votan dos veces en 2025?

Los ciudadanos habilitados en la Provincia de Buenos Aires deberán ir a las urnas en dos momentos:

7 de septiembre: elecciones legislativas provinciales.

elecciones legislativas provinciales. 26 de octubre: elecciones nacionales, donde se eligen diputados y senadores que representan a todo el país.

Fechas clave del calendario electoral bonaerense