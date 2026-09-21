Las elecciones presidenciales de 2027 ya entraron en los presupuestos de las empresas. No porque las compañías estén proyectando un cambio de rumbo económico, sino porque el calendario electoral agrega una dosis de incertidumbre sobre el dólar, las tasas y las decisiones de cobertura.

El escenario que plantea ABECEB, consultora de estrategia y negocios fundada por Dante Sica, combina esa cautela electoral con una expectativa de continuidad del programa económico. Según el análisis de ABECEB, las empresas trabajan para 2027 con una inflación cercana al 19%, un dólar de entre $1.900 y $1.950 hacia diciembre y un crecimiento de la actividad de 2,6%.”

El consumo privado crecería 2,9%, acompañado por una mejora del salario real cercana al 3%. Las exportaciones aumentarían 5% y las importaciones 5,6%, mientras que la tasa BADLAR continuaría bajando durante 2027.

La fotografía es relevante porque permite ver qué números están utilizando las empresas para tomar decisiones de ventas, costos, inversiones y financiamiento en un año en el que la política volverá a tener un peso central.

ABECEB advierte que las elecciones pueden generar “una dosis adicional de volatilidad financiera y cambiaria”, vinculada con una mayor demanda preventiva de cobertura y con una mayor sensibilidad de las expectativas. Pero el supuesto central no es un cambio de régimen económico.

En ese escenario, Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB, sostuvo que “para las firmas, la consolidación política posterior a 2027 permitirá extender el ciclo de estabilización y, sobre todo, acelerar una segunda fase de reformas estructurales enfocadas en materia tributaria, previsional y de normalización regulatoria”.

1. Dólar: entre $1.900 y $1.950 para diciembre de 2027

El primer número que aparece en los presupuestos empresarios es el tipo de cambio.

Según ABECEB, las empresas estiman un dólar de entre $1.900 y $1.950 para fines de 2027, frente a una cotización de $1.594 que la consultora proyecta para el cierre de 2026.

Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB Abeceb

El escenario supone una estabilización relativa del tipo de cambio real después de la apreciación registrada durante 2026. Entre los factores que podrían contribuir a ese proceso, el informe menciona una mayor oferta de divisas, el crecimiento de sectores como energía y minería y una política activa de acumulación de reservas del Banco Central.

La mejora de las exportaciones, agrega, permitiría aliviar parcialmente la restricción externa que históricamente condicionó los ciclos de crecimiento de la economía argentina.

La mejora de las exportaciones permitiría aliviar parcialmente la restricción externa

El calendario electoral, de todos modos, aparece como una fuente adicional de volatilidad. La mayor demanda preventiva de cobertura puede generar movimientos cambiarios aun dentro de un escenario general de continuidad.

2. Inflación: cerca del 19% para 2027

El segundo número es el que probablemente más impacta en la elaboración de los presupuestos: Según ABECEB, las empresas proyectan una inflación cercana al 19% para 2027.

La consultora advierte que las empresas esperan que la desinflación continúe, aunque advierte que todavía quedan factores que pueden sostener cierta inercia. Entre ellos menciona mecanismos de indexación formales e informales y una recomposición todavía incompleta de precios relativos.

Según ABECEB, las empresas proyectan una inflación cercana al 19% para 2027.

El informe también identifica ajustes pendientes en tarifas, combustibles, transporte y otros precios administrados.

Para las empresas, la variable no se limita al número anual: la velocidad con la que avance la desinflación condicionará la formación de precios, los costos, los salarios y las decisiones de inversión.

3. Actividad: crecimiento de 2,6%

En materia de actividad, el escenario de ABECEB para las empresas es de crecimiento del 2,6% durante 2027, luego de una expansión de igual magnitud prevista para 2026.

La consultora vincula esa evolución con la continuidad de la desinflación, una recuperación gradual de los ingresos y un mayor dinamismo de los sectores exportadores.

El dato merece ser leído junto con lo que viene ocurriendo en el mercado laboral. La recuperación de la actividad todavía no se trasladó de manera uniforme al empleo asalariado registrado. Un informe del IIEP-UBA había mostrado que, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la actividad estaba 2,2% por encima del inicio de la actual gestión mientras el empleo privado formal acumulaba una caída de 2,2%.

Ese desacople ayuda a entender por qué una proyección positiva del PBI no implica automáticamente una recuperación equivalente de todos los sectores ni del mercado de trabajo.

4. Consumo: 2,9% de crecimiento

El cuarto número aparece directamente vinculado con el bolsillo.

Las empresas presupuestan un crecimiento del consumo privado del 2,9% en 2027, según el análisis de ABECEB.

El informe plantea, de todos modos, un escenario de consumo más selectivo y heterogéneo que en otros ciclos.

El consumo masivo comenzaría a estabilizarse después del ajuste en los volúmenes, mientras que los bienes durables tendrían mayor margen de expansión. A la vez, el comercio electrónico continuaría ganando participación frente a los canales tradicionales.

La geografía también importa: ABECEB espera mayor dinamismo en regiones vinculadas con energía, minería y actividades exportadoras, mientras que los grandes centros urbanos podrían mostrar comportamientos más dispares.

La lectura conecta con otro dato que ya apareció en estudios recientes sobre el humor económico: la evolución del consumo y de las finanzas cotidianas se convirtió en una dimensión relevante para entender las expectativas de cara a 2027.

5. Salario real: casi 3% de mejora

El quinto número está estrechamente relacionado con el anterior: las empresas presupuestan una recuperación del salario real cercana al 3% durante 2027.

La hipótesis es que esa recomposición contribuya a sostener la recuperación del consumo, junto con una mayor disponibilidad de crédito.

Es un supuesto relevante porque la recuperación de los ingresos todavía aparece como una de las condiciones para que la mejora macroeconómica tenga un impacto más amplio sobre la demanda.

6. Comercio exterior: exportaciones +5% e importaciones +5,6%

El sexto número reúne dos variables que las empresas también deben incorporar a sus presupuestos.

Las empresas trabajan con una suba de las exportaciones del 5% en 2027 y de las importaciones del 5,6%, de acuerdo con el análisis de ABECEB. Para 2026, la consultora proyecta una suba de las exportaciones del 8% y una caída de las importaciones del 0,5%.

El escenario supone una economía con una mayor capacidad de generación de divisas, particularmente a partir de sectores como energía y minería, y una recuperación gradual de la actividad que también incrementará la demanda de productos importados.

El escenario supone una economía con una mayor capacidad de generación de divisas, a partir de sectores como energía y minería.

Para las compañías, el cambio tiene consecuencias sobre costos, disponibilidad de insumos, competencia y planificación comercial.

7. BADLAR: alrededor del 20% hacia fines de 2026 y a la baja en 2027

El último número es financiero.

El escenario utilizado para los presupuestos empresarios contempla una tasa BADLAR en torno al 20% hacia fines de 2026, con una trayectoria descendente durante 2027, según ABECEB. Sin embargo, las tasas activas bajarían más lentamente debido al riesgo crediticio, la morosidad y los márgenes de intermediación.

El calendario electoral vuelve a introducir una salvedad: una mayor demanda de cobertura podría provocar episodios de volatilidad y dificultar una reducción lineal de las tasas.

La variable crédito es particularmente importante para una economía en la que el consumo empezó a recuperar terreno pero todavía lo hace de manera desigual. El escenario empresario, por lo tanto, no supone una expansión indiscriminada de la demanda sino una mejora gradual, condicionada por ingresos y financiamiento.



