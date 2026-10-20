En esta noticia Una mirada parcial

El presidente Javier Milei encendió la llama de la polémica con unas declaraciones en el marco de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en Neuquén, que generaron revuelo.

“Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo: ‘La gente no llega a fin de mes’; ‘dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes’; ‘no llegan al día 20′. ¿Podemos pensar un poquito lo que significa?“, expresó en un tramo de su discurso.

Y continuó: “Les hago una pregunta: si se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta? ¿Se dan cuenta de que al contestarse esa pregunta se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa?“.

El disparador que tomó como referencia Milei es la encuesta de la consultora Zentrix, dirigida por Claudio Montiel , que consignó en su informe del mes de septiembre —con una base de 1438 casos— que “dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3%″.

El estudio, al que accedió El Cronista, analizó la realidad socioeconómica por clase social y los números son dispares dependiendo del estrato que se tome.

La medición “adversa” para el Gobierno es la que comprende a la “clase baja”. Milei aludió a este tramo en su alocución y dijo que hubo animosidad por parte de la oposición y la prensa aferrándose al dato negativo.

Este es el gráfico que cuestionó el presidente Javier Milei. Zentrix Consultora

Ciertamente, Zentrix refleja también en su relevamiento que, entre las clases altas, no solo el 70% puede “llegar” al día 30 o 31 del mes, sino que hay un 61,9% de los consultados que además tiene capacidad de ahorro.

Por su parte, entre las clases medias, un 39% de los consultados llega a fin de mes y un 9,5% además puede ahorrar.

Una mirada parcial

Hay una cuestión insoslayable: la mirada de Milei es sesgada. Está claro que quienes no llegan a fin de mes no mueren de inanición en el camino, sino que se ven obligados a pagar con tarjeta de crédito alimentos, servicios o imprevistos.

Monitor de la Clase Media. Zentrix Consultora

Y este fenómeno también lo refleja la consultora, como muchos otros estudios sobre el tema, al mostrar que, entre la clase media, 47,1% tomó deuda o crédito en los últimos 6 meses.

Lo que es más preocupante aún es que cuando se les preguntó, en ese mismo segmento: “¿A qué atribuye principalmente su nivel de endeudamiento?”, casi la mitad (el 45,6%) dijo que a “cubrir gastos básicos como (alimentos/salud)”.