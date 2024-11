Del litio a la carne: qué provincias podrían ser alcanzadas por nuevos aranceles

El futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se autodenominó "el hombre de los aranceles" y prometió durante su campaña un gravamen del 10% al 20% sobre todos los bienes importados y del 60% sobre los productos chinos. De avanzar con esta decisión, el impacto se podría sentir en la producción de algunas provincias argentinas que comercializan con el norte. ¿De cuáles se trata?

Estados Unidos es el tercer país más relevante en materia de intercambio comercial para la Argentina, después de Brasil y China. En este sentido, las exportaciones argentinas principales a Estados Unidos se concentran mayormente en tres áreas clave: Minerales, Energía y la Industria Cárnica.

Se trata de sectores que podrían encontrarse bajo amenaza para los mandatarios provinciales si el "hombre aranceles" cumple con su amenaza. Trump ya había promulgado en su primer mandato aranceles sobre unos u$s 380.000 millones en importaciones.





¿Qué provincias podrían verse afectadas?

Según The Observatory Of Economic, los principales productos que Argentina exportó a Estados Unidos en 2022 -último registro anualizado- fueron Petróleo crudo ($2,19MM), Oro ($724M), y Aluminio crudo ($589M).

"Durante los últimos 5 años las exportaciones de Argentina a Estados Unidos han tenido un incremento a una tasa anualizada de 8,56%, desde $4,64MM en 2017 a $6,99MM en 2022", aseguraron.

El analista y consultor en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, destacó que los tres rubros previamente mencionados son esenciales para la Argentina en materia de exportación con Estados Unidos. En este sentido, en caso de una suba de aranceles podría afectar directamente a las provincias que se encargan de la producción mayoritaria de dichos bienes.

En términos de Energía, el consultor vaticinó que las provincias más afectadas serían las del sur y el noroeste argentino.

Por un lado, el triángulo del litio compuesto por Jujuy, Salta y Catamarca vería fuertemente afectada su producción ya que con 12% del total de las exportaciones, Estados Unidos es el segundo destino más importante para el complejo litio argentino

Según información relevada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las inversiones en cartera que se encuentran planificadas por las empresas hasta 2031 superan los u$s 33.000 millones, de los cuales aproximadamente 61% corresponden a proyectos de cobre, 35% a proyectos de litio, y el monto restante incluye proyectos de oro, plata, uranio y otros minerales.

En un escenario de inversiones favorables, el aporte del sector minero a las exportaciones podría incrementarse desde los u$s 4.000 millones que registró en 2023 a u$s 12.000 millones en 2032.

Los republicanos repudian los incentivos para todo lo que tiene que ver con la política de reducción de daños ambientales y transición energética, mayormente aquellos vinculados a Donald Trump.

Por otro lado, la producción de petróleo crudo se emplaza mayormente en la Cuenca Neuquina donde se ubica Vaca Muerta y la Cuenca del Golfo San Jorge en la Patagonia central.

En el primer trimestre de 2023, las provincias que más petróleo crudo produjeron en Argentina fueron: Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz . Solo estas cuatro provincias representaron el 92,5% de la producción total de petróleo del país, con un total de 8,2 millones de m3.

Neuquén es la provincia que más petróleo produce en Argentina, con el 47% del total del crudo del país. Esto se debe al aumento de la productividad de Vaca Muerta.

En 2023, Estados Unidos se posicionó como el mayor comprador de petróleo crudo de producción nacional llegando a una cifra de u$s 1.979 millones. Según datos del Indec, la venta de crudo representó el 12,6% de las exportaciones argentinas, en comparación con el 10,5% del año anterior.

En cuanto a la industria cárnica, el sector de localiza con mayor presencia en la región de la pampa húmeda. En particular Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe manejan el 65% del stock bovino nacional. En 2023, Estados Unidos fue el cuarto comprador mundial. El país del norte representó el 3% del mercado mundial para carne argentina con 3,3 mil toneladas recibidas.

"El vínculo bilateral es muy importante, creo que habrá que ver si efectivamente pone en marcha su estrategia proteccionista y su suba de aranceles", indicó Elizondo en diálogo con El Cronista. Si los aranceles son indiscriminados de formas iguales para cualquier país, opinó el especialista, "va a ser más complejo el ingreso de mercancías".

Sin embargo, el analista se mostró cauto en dar una opinión sobre el futuro en una presidencia republicana: "Trump muchas veces lo hace (amenazar) para negociar". En este sentido, advirtió que en caso de que apliquen esta suba de aranceles para productos de países que no se alineen con la política norteamericana otra podría ser la historia. " Si hubiera proteccionismo general es malo para todos ", indicó.

Uno de estos ejemplos podría ser China, con quien Estados Unidos mantiene una relación de guerra comercial y dependencia mutua. " Si la A rgentina cae adentro no lo sabemos, creo que hay que esperar a ver . Si ocurriera es una cosa mala, para el vinculo bilateral y también para la economía norteamericana", sentenció el consultor.

¿Qué exportaciones argentinas no serían alcanzadas por la suba de aranceles de Trump?

Más allá de un futuro difícil de predecir, Marcelo Elizondo destacó que la relación bilateral de la Argentina con Estados Unidos es "muy importante" porque "no solo es el tercer destino de las exportaciones sino que también es el primer destino de las exportaciones de servicios y además es el mayor inversor extranjero de la Argentina".

Según datos de la Cancillería Argentina, en 2023 las exportaciones de servicios de Argentina alcanzaron los u$s 16.523 millones, lo que representó un récord histórico y un aumento del 14,1% con respecto al año anterior

Elizondo aseguró que "se suele mirar las exportaciones de bienes y no las exportaciones de servicios". "Eso no está alcanzado por los aranceles y hay mucho servicio intrafirma para empresas norteamericanas y de la industria tecnológica", destacó el consultor.

Los principales destinos de las exportaciones de servicios de Argentina en 2023 fueron: Estados Unidos: u$s 1.224 millones, España: u$s 811 millones, Brasil: u$s 539 millones. Estos servicios en particular se ubican generalmente en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.