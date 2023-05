Teoría de los tres tercios: qué opinan los expertos sobre ese escenario

"Es una elección de tercios; lo importante es entrar al ballottage", dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner días atrás, en la entrevista que concedió a C5N. Durante el fin de semana, el presidente Alberto Fernández retrucó el planteo. Se mostró confundido por el análisis de la titular del Senado y remarcó que "el secreto es romper los tercios".

Ante la discusión de los Fernández, ¿qué opinan los analistas? ¿Se viene una elección de tercios? ¿Cuál sería el candidato óptimo para el Frente de Todos frente a ese escenario?

"No nos gusta decir de tercio, porque no es que son tres opciones que tienen 33% de apoyo electoral cada una, que es lo que indica la frase", aclaró el director de Synopsis, Lucas Romero, antes de dar su visión sobre la discusión de los Fernández. En este sentido, añadió que se está ante "un escenario de tres opciones que se han ido igualando en su competitividad electoral". Las opciones son: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.



Dicho esto, Romero puso la lupa en la oposición para subrayar que, nueve meses atrás, Juntos por el Cambio duplicaba en intención de voto al libertario Javier Milei.

Pero que hoy, esa relación se ha "nivelado". En otras palabras, no es que el oficialismo haya "recuperado terreno", sino que el voto opositor, que sigue siendo mayoritario, "se dividió en partes iguales y esto le presenta o le agrega mucha incertidumbre al escenario".

Con esta novedad, señaló Romero, es que el Frente de Todos se ilusiona con llegar al ballottage y desde allí que aspira a captar el voto de aquel votante que rechaza a Milei, o que rechaza más a Milei que al propio oficialismo.

"Coincido en que hay tres tercios simbólicos, tres actores que se disputan los indecisos. No es que son tres de 30 puntos, es que son tres", dijo -en consonancia con Romero- Julio Burdman , director de Observatorio Electoral. Y aseguró que en la actualidad es "imposible ponerle un número" a la elección.

A propósito de esos indecisos a los que aludió Burdman es que días atrás, en Crónica TV, el analista Roberto Bacman habló de "cuartos" en lugar de tercios. En esa cuarta porción ubica, precisamente, a los indecisos, escépticos o a los que, hasta ahora, no han definido su voto.

A su turno, Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, le dijo a El Cronista: "La descripción de CFK es correcta de acuerdo a lo que dicen la mayoría de las encuestas". En este sentido, agregó que "con un tercio alto, digamos 30 puntos, entrás al ballottage y ahí nace una nueva dinámica polarizadora".

La respuesta de Alberto Fernández

"No logro entender qué significa garantizar el tercio. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito", fue la respuesta de Fernández, tras el análisis que hizo la titular del Senado de cara a las elecciones presidenciales. Y remató: "El secreto es romper los tercios".

La respuesta del Presidente, para Lucas Romero, fue "pícara". El analista interpretó que, con sus palabras, Fernández intentó señalarle a su Vice que "no se gana con el piso, si no, tratando de poner un candidato que pueda tener un techo más alto" que el que tiene la actual Vicepresidenta.

Y continuó traduciendo las expresiones del jefe de Estado: "Cristina pone el foco en el piso, porque ella es la que garantiza ese piso, y Alberto pone el foco en el techo, porque él es el que podría garantizar -o sus candidatos o sus posiciones- un techo más alto a kirchnerismo".

"Vos sola no ganás, con tus votos no ganás" -interpreta Romero- fue el mensaje de Alberto a Cristina.



"No entiendo de qué habla Alberto", confesó Nejamkis, y señaló que "es obvio que mejor sacar más de 40 puntos, pero no me parece realista en esta oportunidad". De acuerdo al director de Opina Argentina, el techo, hoy, en primera vuelta lo tiene el peronismo y no ve que haya "algún candidato que lo perfore".

"Fue muy cruda en su análisis y me parece que Alberto no aceptó esa crudeza", señaló Burdman sobre la respuesta del Presidente. Según interpretó, "Alberto estaba diciendo que hay que ser más ambicioso". Su lectura es que el mandatario intenta, de alguna manera, retrucarle a la Vice que él "sí sabe" cómo perforar ese techo, además de estar en condiciones de proponer una fórmula que "reconstruya el 40%".

Es por eso que remata: "Tal vez es una disputa entre armadores, no entre candidatos".

¿Wado candidato?

Ante este panorama de tercios simbólicos, al Frente de Todos, ¿le conviene apostar a un candidato como Eduardo "Wado" de Pedro? ¿Resulta compatible?

En el reportaje a C5N, la Vice dijo: "Espero que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta". Tras esos dichos, el que se puso el traje de candidato fue el ministro del Interior (hijo de padres desaparecidos), quien desde su cuenta de Twitter no oficial, difundió el fragmento del reportaje.

Para Nejamkis, la solución no es poner a "un duro" como candidato a Presidente; para el analista, un kirchnerista "puro" baja el techo. Es por eso que, en su opinión, de cara a las elecciones 2023, son "más adecuados" los candidatos que "amplían". ¿Quién? "Todos los que no son K puros tienen la potencialidad de ampliar", respondió.

Ahora bien, ¿quién tiene el techo más alto? "Sin contar a CFK, todos tienen piso bajo; el techo más alto lo tiene Sergio Massa", aseguró el analista, quien estimó que el ministro de Economía podría cosechar un 35% de los votos. Si confirma ese porcentaje, el ministro de Economía estaría en el ballottage.

¿Quién debería ser su compañero de fórmula? "Sin kirchnerismo, es difícil que el kirchnerismo te vote, ¿no?", recalcó Nejamkis, quien al mismo tiempo advirtió que "hay que cuidar mucho la intervención de CFK". De lo contrario, el riesgo sería que el candidato sea percibido como el próximo Alberto. Esto es, un candidato puesto por Cristina y que ella condicione o controle.

"La idea de que ‘Wado' atraiga un voto no cristinista puede ser completamente falsa", advirtió Burdman. Y observó que el candidato óptimo debería ganar las primarias, o ubicarse en un buen lugar; salir, por lo menos, segundo en la general y desempeñarse bien en el ballottage.

"Cristina era una buena candidata para la primera vuelta, no para el ballottage", remató Burdman.

Elecciones 2023: ¿dónde poner la lupa?

¿Tercios, mitades, cuartos? El politólogo Andrés Malamud opta por no dividir el panorama electoral en partes. Para él, la expresión "tercios" apenas significa que pasar al ballottage no está garantizado para ninguno de los tres espacios que cosecharían el mayor número de votos.

Dicho esto, Malamud advirtió hay cuatro elementos "importantes" que hay que tener en cuenta de cara a los comicios.

En primer lugar, Malamud planteó que, suponiendo que el Frente de Todos y La Libertad Avanza presentan un solo candidato en las PASO, ¿cuán bien parado queda el vencedor de las PASO de Juntos por el Cambio?

En segundo lugar, se preguntó quién saldrá tercero en las generales. Para él, aquel que complete el podio quedará fuera del ballottage. El tercer interrogante que hizo el politólogo es: "¿Quién es el menos extremista de los dos que pasan al ballottage? Porque ese larga con ventaja".



Y remató: ganando la presidencial, ¿quién garantiza un tercio de legisladores en al menos una de las cámaras? Es que, según advirtió Malamud, el que no, "queda a pasos del juicio político".