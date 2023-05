El actual gobernador de Jujuy y candidato a presidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, realizó un análisis del panorama económico nacional de cara a las elecciones y le dejó un elogio inesperado a Sergio Massa al asegurar que su presencia es una barrera para que no se termine de profundizar la crisis.

"El detonante puede ser una situación particular. Por ejemplo, si se va Massa, explota esto. Salvo que venga, no sé ..... No sé si hay ministro de Economía que aguante la anarquía del Frente de Todos. Ese puede ser un detonante. Puede haber otros", sostuvo Morales.



El actual candidato a presidente de la oposición se muestra en el ala "larretista" de Juntos por el Cambio y se especula con que integre una fórmula electoral compartida con el actual jefe de gobierno porteño para intentar ganarle la interna a Patricia Bullrich.

Gerardo Morales reconoció la "papa caliente" de Massa: "Si se va, esto explota"

En un pronóstico más detallado, Morales aseguró que "acá tenés dos países: un gobierno nacional quebrado y provincias superavitarias, el 80% de las provincias están con superávit fiscal y con proyectos. Debe haber 2 ó 3 con déficit. El resto con superávits y con proyectos. No hay que ahogarse. Lo primero que hay que resolver es la inflación".

El "elogio" de Morales a Massa

Esta semana el ministro de Economía participó de varios actos donde continuó con el pedido de un candidato de unidad en vez de unas PASO en el Frente de Todos. Además, recibió el reconocimiento de la vicepresidenta y aseguró que agarró "una papa caliente" y se hizo "cargo" en referencia a la situación que se encontraba el país a mediados de 2022.

Morales también "elogió" a Massa pero describió cómo sería su plan en caso de llegar al gobierno: "Ordenar las cuentas y tener una política social fuerte, asistencial, generar una transición de los planes al trabajo, una nueva normativa para las micro y pequeñas, bajar en por lo menos un tercio el costo laboral para las microempresas y las pymes, que son distintas de las empresas medianas. Y movilizar a la economía en función de las actividades".

"Si no resolvés la inflación, quedás envuelto en la ortodoxia. Y los ortodoxos todos fracasaron. Hay que ordenar las cuentas, buscar en el primer año tener un único tipo de cambio, poner en marcha un modelo exportador, tomas medidas sociales para contener a las familias más vulnerables, eso es más política asistencial, y una política transformadora en lo productivo, que genere un Paraguay en paralelo: el 80% de la inversión en Paraguay son argentinos. Y ponerlo en marcha", consideró el actual gobernador.



Por último, opinó que dejar la economía en manos de técnicos "no se hizo en el ‘85, no se hizo en el ‘89, no se hizo a mediados en los 90s, cuando ya fracasaba la convertibilidad, no se hizo en la crisis del 2001, ni en la del 2008, ni en 2016. No voy a dejar que gobiernen los economistas, voy a gobernar yo".