Nicolás Trotta aseguró que el Gobierno no pudo dar "respuestas" y reveló cuál es el mejor candidato del Frente de Todos

El exministro de Educación Nicolás Trotta aseguró este domingo que el Gobierno del Frente de Todos no logró darle a la población "la respuesta que estaba esperando" y reconoció que la baja de Cristina Kirchner como candidata presidencial en 2023 implica un "desafío" para el Partido Justicialista (PJ).

" Me parece que fueron años dónde han sido atravesados por hechos excepcionales , como por ejemplo la pandemia, la propia sequía que tuvo un impacto económico muy fuerte, y eso ha reducido las posibilidades electorales del Frente de Todos, de cara al proceso electoral", reflexionó Trotta sobre el Gobierno en diálogo con Radio Continental este domingo.

El también miembro de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) reconoció que él - y otros tantos- pensaban que la vicepresidenta " podía sintetizar una hoja de ruta de cara al futuro " dado el "liderazgo fuerte" que la exmandataria tiene sobre un "sector de la sociedad".

"La vicepresidenta ya ha dejado claro que no va a ser candidata en este proceso electoral, lo que implica un desafío del Justicialismo de reestructurar una candidatura y sostener un marco de unidad que le dé posibilidades electorales de ingresar a un ballotage, y llevar adelante un debate claro con la sociedad lo que debe ser el futuro del país", sostuvo.



Sobre las fórmulas competitivas del FdT, el exfuncionario reconoció que Cristina tiene "la mayor centralidad" dentro del PJ y eso la coloca en una "posición de desplegar la arquitectura electoral", como así también la definición de la fórmula a la cual adhiera.

"El tema es si se logra generar un conceso, un único candidato o candidata, o se enfrentan distintas posturas, lo que podría inclusive a dar mayor competitividad al justicialismo, pero es difícil si Cristina acompaña un candidato con fuerte vocación, en términos electorales, que se genere una PASO", puntualizó.

El exrector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET) también se refirió a los dichos de Cristina en la entrevista que concedió a C5N y a los últimos discursos públicos de la expresidenta en los que aludió a que se hizo lo que se tenía que hacer "para ganar".

"Tuvimos una coalición electoral exitosa, porque ganamos las elecciones. Claramente no fuimos una coalición de gobierno. Y ahí, por supuesto que hay múltiples responsabilidades, pero creo yo que quien tiene la mayor responsabilidad en ese sentido es el presidente de la Nación", puntualizó.

Y agregó: "En política lo que uno no puede hacer es negar la realidad. Negar la realidad que no cumplimos las expectativas sociales, pero al mismo negar la realidad de quien tiene la centralidad política. No es que Cristina elige un candidato, lo que hace Cristina, es generar la arquitectura electoral que después tiene que ser acompañada por la sociedad".

El cierre de listas

Las Elecciones 2023 para elegir presidente serán en agosto con las PASO y en octubre con las generales, en caso de ballotage se definirá en noviembre quién conducirá la Argentina desde el 10 de diciembre.

El 24 de junio es la fecha límite para la entrega de lista de precandidatos y hay expectativas por el acto del 25 de Mayo que encabezará Cristina Kirchner, ese día podría deslizar el nombre de los posibles candidatos.

"No es sólo el Kirchnerismo, es el Justicialismo, y ahí es donde la principal potencia que tiene nuestra expresión política, además del liderazgo de la vicepresidenta y otros referentes nacionales, es su capilaridad en todo el territorio nacional", consideró Trotta.

Además, reflexionó sobre la Juventud que abrazó al kirchnerismo en sus inicios y a la de hoy que se encuentra cerca de las ideas libertarios del precandidato presidencial Javier Milei.

"La sociedad al no ver una repuestas, busca respuesta que por momentos también vemos, y no hay que enojarse con la sociedad, hay que analizarlo, que va detrás de candidatos contestatarios, como vos decías, y con un despliegue de soluciones mágicas", aseveró.

Y recordó las soluciones que se aplicaron parcialmente en la Argentina, "como fue la convertibilidad, que implicó, analizando ese proceso de una década posteriormente, una profunda crisis económica. Y la convertibilidad no es, no tiene la profundidad de lo que es la dolarización, pero hay que reconocer que Milei ha logrado instalar un concepto que en un sector de la sociedad impacta".

Quién es el mejor candidato del Frente de Todos

"El mejor candidato del Frente de Todos frente a la decisión de Cristina de no ser candidata a presidenta, yo creo que es Axel Kicillof, con la complejidad que tenemos que Axel ha manifestado la voluntad de continuar la responsabilidad que tiene en la provincia de Buenos Aires", confesó.

También destacó que esta situación los lleva a pensar en otros nombres, como el del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. "Hay que terminar de definir también algún candidato y una referencia del Frente Renovador, que también, debería integrar el proceso electoral, porque es una de las fuerzas positivas de este frente político", subrayó.

Por último, señaló que hay una alternativa de la fórmula Kicillof-Massa. De todas maneras, habrá que esperar a la presentación oficial de listas. "Las próximas tres semanas van a ser claves para la definición", afirmó.