Un guiño a favor de Wado de Pedro y pistas sobre sus favoritos: lo que dejó Cristina Kirchner

Cristina Kirchner cuidó a Sergio Massa que "agarró una papa caliente". Pero hizo un guiño a Eduardo "Wado" de Pedro, su favorito al menos desde lo emocional en una entrevista que se destacó por mostrar una parte más humana de la Vicepresidenta. Se quebró varias veces, estuvo a punto de llorar. La primera cuando habló de la enfermedad de su hija Florencia.

"¿Vos creés que te lo voy a decir ahora? Vas a tener que ir a la plaza" respondió la Vicepresidenta a Pablo Duggan sobre quién debe ser para ella candidato a Presidente. Otra vez tuvo la centralidad, anoche en C5N en una transmisión en vivo que tocó los 11 puntos y superó a todas las señales de TV en el prime time. Incluido el fútbol.

Tras hablar sobre el atentado que sufrió, conmovida, Cristina Kirchner dejó una pista al hablar del futuro que desea para la política Argentina. Acababa de hablar sobre aquellos que en el país no tienen una tumba donde llorar a sus muertos, en alusión a los desaparecidos, y se definió precisamente como una militante de aquella generación.

"Milité toda la vida. Soy parte de la generación diezmada de la que habló Néstor. Espero que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta", expresó su deseo más íntimo. De todos los precandidatos a presidente -lanzados y no lanzados- sólo uno responde a esa característica: el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro, hijo de madre y padre desaparecidos durante la última dictadura militar. En Twitter destacó la frase la cuenta "La Remisería de la Rosada" que responde al ministro político.

Otro dato, tras la aparición de pintadas en el Conurbano este jueves Martín Insaurralde -el puente hacia varios intendentes- llevó a De Pedro a Almirante Brown a un acto de Conectar Igualdad con Mariano Cascallares y a Merlo con Gustavo Menéndez, ambos camino a sus reelecciones. Insaurralde es socio político de Máximo Kirchner.

Cuando el periodista le señaló que "no sos rencorosa", en referencia a sus propias críticas en el pasado, ella habló de todos aquellos a los que de alguna manera 'perdonó'. "Si tengo que hacer un archivo con dirigentes me quedo con Máximo (Kirchner), con Wado (De Pedro) y "El Cuervo" (Larroque) y no muchos más", agregó.

También le reconoció al ministro y al diputado Kirchner la buena relación en la Cámara de Diputados con Sergio Massa, lo que posibilitó en 2019 el armado del Frente de Todos entre el PJ, varios partidos cercanos al kirchnerismo y el Frente Renovador.

Su descripción sobre el escenario electoral coincide con lo que se escucha en las oficinas del ministro de Economía. Habló de tres tercios, uno representado por "la bronca" que se expresa a través del libertario Javier Milei. Frente a eso, "tenemos que proponer algo diferente" indicó.

Llamó la atención que en la lista de aquellos con los que se quedaría no figurara el gobernador Axel Kicillof que insiste en ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Evitó responder, y no hubo repregunta, sobre si en ese distrito se debería desdoblar la elección como desdoblaron gobernadores que acaban de triunfar (Salta, Misiones, La Pampa entre otras) y otras que votarán próximamente, por ejemplo Santa Cruz donde gobierna su cuñada Alicia Kirchner.

Sin embargo la Vicepresidenta reivindicó la economía y el nivel de los salarios de los trabajadores en su segundo mandato. Los dos últimos años el ministro de Economía fue Kicillof.

El cuidado en las respuestas, como es habitual en la Vicepresidenta, da lugar a la sobreinterpretación. ¿Una fórmula podría ser Massa-De Pedro? ¿El ministro del Interior es su favorito y preferirá apostar por la renovación de la dirigencia, traspasar el mando al círculo que la rodea?

En cualquier caso, además de ocupar el lugar de 'gran electora', todo parece indicar que este jueves por televisión arrancó la campaña por estas elecciones 2023. Primero una carta, después un tuit contra el FMI, luego una entrevista y un acto el 25 de mayo. Cristina Kirchner no estará en las boletas. Pero seguirá siendo la jefa. Y saldrá a la calle.