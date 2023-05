Blanqueo de capitales: ¿qué chances tiene de avanzar en el Congreso?

El proyecto todavía no aterrizó en el Congreso y Juntos por el Cambio ya salió a rechazarlo. Se trata del blanqueo de capitales que "mandó" ayer el Poder Ejecutivo pero que, hasta ahora, no ingresó en ninguna de las dos cámaras . El oficialismo, ¿tiene los votos?

En la tarde de ayer, fuentes del ministerio de Economía anunciaron el envío del proyecto que desde hace más de ocho meses está en boca del Poder Ejecutivo, cuando comenzaron las negociaciones entre el titular del Palacio de Hacienda Sergio Massa con los Estados Unidos por el intercambio automático de información fiscal. El acuerdo, finalmente, terminó de sellarse en diciembre.

Blanqueo: la pelea política y la falta de dólares transforman la necesidad en urgencia

Blanqueo de capitales: cómo es el proyecto de ley del Gobierno, quiénes y cómo pueden entrar



Más allá del anuncio del envío, lo cierto es que, hasta ahora, el texto no ingresó en ninguna de las dos Cámaras. Aunque, desde el entorno de Massa aseguraron que ingresará por Diputados.

Si así fuera, el oficialismo tendrá que apostar todas sus fichas a los bloques "del medio" si pretende aprobar el proyecto y luego girarlo a la Cámara que lidera Cristina Kirchner. Es que referentes de los diferentes bloques que integran Juntos por el Cambio salieron a rechazar el texto con dureza.

"Pulgar abajo" fue la respuesta que dio una de las principales espadas económicas de Juntos por Cambio al ser consultada por este medio. "Hasta hace un rato, el proyecto no había entrado; no es momento ni oportunidad para un blanqueo. Y, a seis meses de que cambie el Gobierno, ¿quién va querer entrar en un blanqueo en este momento y con estas características?", dijo el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo a este medio.

La UCR también salió a rechazar la iniciativa. "El blanqueo está condenado a un fracaso", señalo el diputado Lisandro Nieri, vicepresidente de la comisión de Finanzas. Y remarcó: "Es un Gobierno que lanzó blanqueos anteriores los cuales, y a juzgar por los resultados, fracasaron rotundamente. Por lo tanto es imposible imaginar otro resultado a meses de finalizar el mandato y con todos los problemas de gobernabilidad y confianza que tiene en este momento".

En igual sintonía se expresó el jefe de la bancada radical, Mario Negri . En su cuenta de Twitter, el cordobés lanzó: "A 6 meses de dejar el gobierno envían un proyecto de blanqueo de capitales. Lo principal para una iniciativa de este tipo es generar confianza (algo que DEMOLIÓ el oficialismo). ¿Quién va a querer entrar en un blanqueo de un gobierno que cae por un tobogán? ¿Algunos amigos?".

A 6 meses de dejar el gobierno envían un proyecto de blanqueo de capitales. Lo principal para una iniciativa de este tipo es generar confianza (algo que DEMOLIÓ el oficialismo). ¿Quién va a querer entrar en un blanqueo de un gobierno que cae por un tobogán? ¿Algunos amigos? May 17, 2023

" Basta de blanqueos . Estamos continuamente dando la señal de que a los evasores le hacemos promociones y el que cumple sale siempre perdiendo", fue la respuesta que le dio a este medio el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace . Tampoco acompañaría la iniciativa la Coalición Cívica .

Milei, ¿la llave del blanqueo?

Ante este panorama de rechazo por parte del interbloque que reúne a 116 diputados, a la presidenta de la Cámara, la massista Cecilia Moreau, le quedan pocos espacios a los que apelar para, primero, reunir el quórum y, luego, aprobar el proyecto.

Por un lado, el aliado de Juntos por el Cambio, José Luis Espert , queda descartado. El liberal ya avisó que votará en contra del proyecto. "Un blanqueo requiere de credibilidad y este gobierno no la tiene y, por si fuera poco, es un gobierno que se está yendo. Parece más un blanqueo a medida de los que se están yendo", dijo el referente de Avanza la Libertad.

Moreau también debería olvidarse de los cuatro diputados de Izquierda. "Siempre nos opusimos a las leyes de blanqueo con este gobierno y también con el de (Mauricio) Macri. El ministro del ajuste, Sergio Massa, negocia con Estados Unidos un nuevo blanqueo que no es más que beneficios para los grandes empresarios que evaden y fugan. El objetivo de esta ley es seguir recaudando y rascando dólares de donde sea para pagar la deuda fraudulenta y no para las necesidades sociales", dijeron fuentes del FIT a este medio. Y remataron: "No cuenten con nosotros".



Ante este panorama, al Frente de Todos le quedarían apenas tres interbloques a los que apelar. Por un lado, Provincias Unidas, que reúne a Juntos somos Río Negro y al Frente de la Concordia Misionero. Esta bancada suele tener una postura clara en torno al quórum: los debates se dan en el recinto.

Ahora bien, la gran duda es si apoyarán o no el blanqueo. "Lo estamos analizando", le dijeron a El Cronista.

"Es positivo que se apunte a regularizar el cumplimiento con las responsabilidades tributarias y, en la medida que se está planteando como un mecanismo voluntario, cumple con las condiciones necesarias en este tipo de normas. En tal sentido, es un avance que amplía las posibilidades hoy vigentes", dijo el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez .

Asimismo, el lavagnista aclaró que la figura del " colaborador ", que contempla la iniciativa debería ser "excluida de la propuesta". Para el diputado "no es pertinente". De todas maneras, vale aclarar que la postura del bonaerense es, por estas horas, a título personal .

En el bloque que conviven ocho diputados provenientes de Identidad Bonaerense, Córdoba Federal y el Partido Socialista el asunto todavía no fue discutido. "Lo vamos a estudiar, pero hay que tener muy en claro qué dinero se blanquea y qué pasa con los que cumplen", dijo Enrique Estévez , jefe de la bancada socialista a este medio.

Si el interbloque que lidera "Topo" Rodríguez se alineara en favor de la iniciativa, para lo cual el Frente de Todos debería eliminar la figura de "colaborador", y Provincias Unidas decidiera acompañar al FdT (como suele hacer), el oficialismo tendría garantizado el quórum y la aprobación del proyecto.

La gran duda es que hará el bloque de Javier Milei , que tiene dos bancas, y su flamante aliada, Carolina Píparo. Desde el entorno del libertario le dijeron a El Cronista que "todavía no va a sentar posición. Cuando lo termine de analizar pormenorizadamente lo dirá".

De todas maneras, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza suele oponerse a todo lo que impulse el Frente de Todos, cuesta creer que el blanqueo sea la excepción.