El vocero presidencial reveló cómo se implementará el protocolo antipiquetes: "No queremos que..."

En la conferencia que realiza de manera diaria el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló cómo se implementará el protocolo antipiquetes que confeccionó el Gobierno para impedir los cortes de calles durante la marcha que se realizará este 20 de diciembre.

"No queremos que se corte la circulación en Argentina, no solo en la 9 de Julio sino en todo el país, la libre circulación debe estar garantizada. Queremos reiterar que quien corte la circulación y se los identifique, perderán los planes sociales", sostuvo Adorni frente a periodistas.

El vocero, quien realizó la conferencia en un nuevo salón de prensa, aseguró que desde el Gobierno quieren "llevarles tranquilidad a quienes cobran. No se les pedirán los requisitos de los intermediarios. Está habilitado el número 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero o que les diga que si van a la marcha perderán el plan, no les crean".

El protocolo lo dio a conocer Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y se informó desde la cartera de Capital Humano que se eliminarían los requisitos de presencialidad para disminuir el rol de las organizaciones sociales en el cobro de los programas sociales como el Potenciar Trabajo.

Cómo será el protocolo antipiquetes

"La Argentina debe acostumbrarse a una normalidad que es la del cumplimiento de la ley, la decisión es concreta. No estamos dispuestos a que el intermediario haga un negocio propio o le quite parte del beneficio a quienes lo reciben", sostuvo Adorni.

Sobre la negativa del gobierno bonaerense de Axel Kicillof de sumarse a esta iniciativa de Nación, aseguró que "cada gobernador dará las explicaciones, nosotros entendemos que primero está el derecho y el cumplimiento de la ley".

Una de las consultas se refirió a posibles errores en la quita de los programas sociales, a lo que Adorni respondió que "la decisión es permitir la libre circulación, claramente se busca tener una disuasión previa para que sepan que no están atados o amenazados, el que no haga nada fuera de la ley no tiene de qué preocuparse".

Adorni realizó la conferencia de prensa diaria

Otro de los temas por los que fue consultado el vocero presidencial fue sobre la baja de tasas que realizó el Banco Central ayer por la tarde y que impactan en los plazos fijos que tienen los ahorristas, los cuales quedarán por detrás de la inflación.

Cómo y dónde será la marcha piquetera del 20 de diciembre

"Estamos acostumbrados es que el BCRA es una dependencia del gobierno de turno, pero son decisiones que deben consultar con ellos", determinó Adorni sobre la pregunta.

Además, sobre el aporte que puede realizar el Estado Nacional frente al impacto del temporal, concluyó que "el Gobierno brindará los recursos existentes, plata no hay, pero si se formaliza un pedido para asistir a los damnificados se realizará. Entendemos que la Provincia debe hacerlo con fondos propios".