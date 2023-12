Milei vs. Kicillof por el protocolo anti-piquetes para la marcha del 20 de diciembre: qué hará la Provincia

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó que vayan a aplicar el protocolo antipiquete anunciado la semana pasada por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sus declaraciones se dan en la previa de la marcha de organizaciones sociales que harán este miércoles en rechazo al plan de ajuste del gasto público que impulsa el presidente Javier Milei junto a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Luego de que este lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciara que quienes corten calles no recibirán más planes sociales , movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) ratificaron igualmente la marcha.



Además del protocolo "antipiquetes" de Bullrich, la titular de Capital Humano anunció en un mensaje grabado que el Gobierno va a "eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales".

"Sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan", expresó Pettovello al hablarle a los beneficiarios que puedan asistir a la marcha convocada por organizaciones sociales para este miércoles.



Al respecto, el integrante del Gabinete de Axel Kicillof explicó cómo abordará la Provincia de Buenos Aires la movilización de gente: "A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo", reveló.

Y adelantó: "No lo vamos a aplicar porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta", criticó Bianco.

El jefe de Gabinete consideró que la movilización "obviamente que tiene que ser con cierto orden", pero criticó el protocolo anunciado por la titular de la cartera de Seguridad.

"Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar", enfatizó el funcionario de la Provincia de Buenos Aires.

Y agregó: "Ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes".

En diálogo con Radio La Red, el funcionario de Kicillof reveló también que Bullrich y su par bonaerense, Javier Alonso, mantuvieron conversaciones respecto a la movilización de mañana: "Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional", dijo Bianco.

Por otro lado, consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas "cumplen con sus obligaciones".

"Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función reciban lo que corresponde", añadió.

Cómo y dónde será la marcha piquetera del 20 de diciembre





El bloque de Unidad Piquetera brindará este martes una conferencia de prensa para explicar las características de la movilización prevista para el miércoles a Plaza de Mayo .

Se trata de los sectores que mañana encabezarán una marcha desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo con motivo de un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.



En tanto agrupaciones como UTEP, Libres del Sur y FOL , entre otras, convocaron a una "jornada nacional de asambleas y ollas populares" que se desarrollará este viernes "a lo largo y ancho del país", frente a "las medidas que agravan las condiciones de vida de millones de argentinos y argentinas", señalaron en un comunicado.

Las organizaciones consideraron que el Gobierno busca "impedir una movilización popular contra el brutal ajuste que lleva adelante" la actual administración.

En tanto, también este martes el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) llamó a una audiencia pública a las 16 horas en la Cámara de Diputados contra el protocolo antipiquetes dispuesto por el Gobierno nacional, al que consideró "completamente ilegal e inconstitucional, que cercena el derecho a la protesta social".

Bullrich advierte que la marcha piquetera del 20 de diciembre se deberá hacer "por la vereda"





La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió este viernes que las organizaciones sociales que se movilicen el próximo miércoles 20 en la ciudad de Buenos Aires lo tendrán que hacer "por la vereda", dijo que en el ámbito porteño "se va a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas" y afirmó que el protocolo de orden público anunciado en la víspera está en "vigencia en todas las áreas federales del país".



"El nuevo protocolo está en vigencia en todas las áreas federales del país, es un protocolo que instruye a las fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen", afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.



En esta línea, la ministra indicó que quienes participen de la movilización prevista para el próximo miércoles -en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- deberán hacerlo "por la vereda" y remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires "van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas".