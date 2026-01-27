El trámite clave que tienen que hacer todos los monotributistas para no tener problemas con ARCA en 2026 Fuente: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el período de recategorización del Monotributo, un trámite fundamental que los pequeños contribuyentes deben realizar para evitar sanciones y ajustes de oficio en 2026.

El plazo vigente para la recategorización hasta el lunes 5 de febrero de 2026 y alcanza a quienes hayan tenido cambios en su actividad durante el último semestre.

La recategorización permite adecuar la categoría del Monotributo a la realidad económica de cada contribuyente. Para este nuevo período, ARCA actualizó las escalas en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025, lo que impacta directamente en los topes de facturación y demás parámetros.

Quiénes deben hacer la recategorización en ARCA

El trámite es obligatorio, y aunque existen algunas excepciones puntuales, deben recategorizarse quienes hayan registrado variaciones en los parámetros del régimen en los últimos 12 meses.

Quedan exceptuados únicamente:

Quienes no tuvieron cambios y continúan en la misma categoría

Quienes se dieron de alta en el Monotributo hace menos de seis meses

En los casos donde la actividad tenga entre seis y doce meses, ARCA exige proyectar el ingreso anual. Esto se realiza mediante una regla de tres simple para estimar la facturación de un año completo.

Cómo se hace la recategorización del Monotributo

Por segundo año consecutivo, ARCA mantiene la recategorización simplificada, una herramienta que agiliza el proceso para muchos monotributistas.

El trámite clave que tienen que hacer todos los monotributistas para no tener problemas con ARCA en 2026 Fuente: Archivo

El sistema calcula automáticamente una categoría sugerida según la facturación electrónica acumulada en los últimos 12 meses.

Esta modalidad está disponible para contribuyentes que cuenten con facturación electrónica y al menos 12 meses de permanencia en el régimen.

Al ingresar, el usuario puede aceptar la categoría propuesta o modificarla si los datos no reflejan su situación real. Además, el trámite puede completarse desde la aplicación ARCA Móvil, sin necesidad de usar una computadora.

Paso a paso: cómo hacer la recategorización del Monotributo

Ingresar al sitio oficial de ARCA o a la aplicación ARCA Móvil desde el celular.

Acceder con CUIT y clave fiscal al servicio Monotributo.

Seleccionar la opción “Recategorización” dentro del menú principal.

Verificar la facturación acumulada de los últimos 12 meses y los datos cargados por el sistema.

Controlar los parámetros del régimen: ingresos brutos, consumo de energía eléctrica, alquileres devengados y superficie afectada a la actividad.

Aceptar la categoría sugerida por ARCA o modificarla en caso de que no coincida con la situación real del contribuyente.

Confirmar la recategorización y guardar el comprobante del trámite realizado.

Revisar el importe mensual a pagar, ya que la nueva categoría impactará en el monto del Monotributo.

Recategorización de oficio: qué es y cuándo se aplica

La recategorización de oficio es un procedimiento que ARCA aplica cuando un monotributista no realiza el trámite o lo hace de forma incorrecta. En estos casos, el organismo fiscal evalúa compras, gastos, acreditaciones bancarias y otros movimientos financieros.

Si detecta que esos montos superan el límite permitido para la categoría declarada, ARCA puede reasignar una categoría superior de manera automática, la cual será notificada al contribuyente.