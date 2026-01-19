El Monotributo Social es un régimen tributario subsidiado que permite la formalización de actividades económicas de pequeña escala.

Su principal característica es que el Estado cubre el 100% del componente impositivo y previsional, y el 50% del costo de la obra social, quedando el resto a cargo del contribuyente.

Monotributo Social: quiénes pueden inscribirse

Pueden optar por este régimen quienes se encuentren en las siguientes categorías:

Trabajadores independientes : Personas que realicen una única actividad económica de manera autónoma.

Trabajadores en relación de dependencia : Siempre que el salario bruto percibido sea inferior al haber jubilatorio mínimo.

Cooperativas de trabajo: Integrantes de cooperativas con un mínimo de 6 asociados.

Monotributo Social: requisitos para obtenerlo

Para acceder y mantener la condición de Monotributista Social, se deben cumplir los siguientes parámetros patrimoniales y profesionales:

Patrimonio: Ser titular de un máximo de 2 bienes inmuebles y hasta 3 bienes muebles registrables (vehículos).

No ser profesional en ejercicio de la actividad por la cual se inscribe.

No ser empleador ni poseer participación en sociedades comerciales.

Los ingresos brutos anuales no deben exceder el límite establecido para la Categoría A del Monotributo general.

Compatibilidad del Monotributo Social con Programas de ANSES

El régimen es compatible con el cobro de las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

Programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano (ex Potenciar Trabajo).

¿Cómo inscribirse al Monotributo Social?

Paso 1: documentación y turno

Contar con DNI original y copia. Los extranjeros deben presentar certificado de residencia.

Solicitar un turno en ANSES para realizar el trámite de forma presencial.

Paso 2: elección de obra social

Durante la inscripción, el titular debe seleccionar una obra social del listado oficial. Es posible incorporar familiares directos (adherentes) abonando un adicional equivalente al 50% de la cuota de obra social por cada uno.

Paso 3: activación y pagos

Pago mensual

Se debe abonar del 1 al 20 de cada mes mediante canales electrónicos (homebanking, cajero) o efectivo.

Declaración jurada de salud

Una vez efectuado el primer pago, es obligatorio presentar este formulario en ANSES para dar el alta efectiva en la obra social.

El contribuyente debe emitir facturas por su actividad. Se exige un mínimo de 6 facturas por semestre.

Paso 4: Ingresos Brutos

El alta en el Monotributo Social no exime automáticamente de los impuestos provinciales.

El titular debe inscribirse en el impuesto a los Ingresos Brutos según la jurisdicción correspondiente (ARBA, AGIP, etc.), a menos que resida en una provincia con Monotributo Unificado que incluya la exención social.