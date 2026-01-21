Monotributo 2026: cuáles son las obras sociales habilitadas a partir de este año y cómo cambiarse Fuente: Shutterstock

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó 45 obras sociales habilitadas a la que los monotributistas podrán acceder a partir de este año. El listado incluye mutuales y entidades privadas.

Para este 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó las obras sociales a las que se podrá acceder a través del alta del Monotributo.

En este aspecto, las entidades habilitadas para los afiliados son:

OSSACRA : Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

OSPROTURA : Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

OSTCARA : Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

OSAMOC : Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

OSTAXB.A : Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OSPM : Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

OSPYSA : Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSBLYCA : Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

OSOC : Obra Social de Operadores Cinematográficos.

OSCAMGLYP : Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

OSPEDICI : Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

OSPIFSE : Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

OSMTT : Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

OSDEM : Obra Social de Músicos.

OSOCNA : Obra Social de Comisarios Navales.

OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

OSPREN : Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

OSEPC : Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

OSAPM : Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

OSVVRA : Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

OSPIV : Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

OSTP : Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

OSPETAX : Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

OSVARA : Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

OSCRAIA : Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

OSOESTYLARA : Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

OSFYB : Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

SERVESALUD : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

OSDIC : Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

OSIM : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

OSDEPYM : Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

OSMITA : Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

ASSPE : Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

OSDO : Obra Social de Dirección OSDO.

OSDAAP : Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

UNIMEDICA : Mutual Médica Concordia.

AMPES : Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.

METCBA : MET-Córdoba S.A.

AMCI : Asociación Mutual del Control Integral.

ARPSALUD : Administración Recursos para Salud S.A.

AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.

Cómo afiliarse y cambiar de obra social

Para iniciar la afiliación a una obra social, los monotributistas deben presentar la siguiente documentación y seleccionar una de las habilitadas en el listado de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud:

DNI (original y copia)

Último comprobante de pago del Monotributo

Formulario 184/F (disponible en el portal de AFIP)

Formulario 152 (credencial de pago)

Declaración Jurada 300/97 (descargable desde ARCA y presentada en ANSES)

El cambio de obra social se puede realizar una vez al año mediante el portal Mi SSSalud con clave fiscal nivel 3. Tras el cambio, es obligatorio permanecer 12 meses en la nueva obra social. Además, es posible: